На дегустаційному конкурсі Bartender Spirits Awards 2020, який проходив у Сан-Франциско в серпні цього року, горілка Nemiroff отримала 6 медалей, в тому числі 3 золотих і 3 срібних, що є ще одним підтвердженням визнання українського бренду у світовій індустрії алкогольних напоїв.

Обидві лінійки преміум-класу, Nemiroff De Luxe та Nemiroff The Inked Collection, отримали високі оцінки, в тому числі Nemiroff De Luxe, Nemiroff De Luxe Honey Pepper, Nemiroff De Luxe Rested in Barrel, The Inked Collection Bold Orange, The Inked Collection Burning Pear та The Inked Collection Wild Cranberry.

За словами генерального директора компанії Beverage Trade Network Сіда Пателя: "Ідея конкурсу Bartender Spirits Awards полягає в тому, щоб призначити кращих суддів для оцінки кращих спиртних напоїв в закладах для споживачів. Ми залишилися дуже задоволені якістю та смаками спиртних напоїв, які отримали в цьому році".

Щоб отримати медалі, горілка Nemiroff повинна була здобути високі бали в усіх аспектах суддівства: змішуваність, баланс і універсальність, смак, відчуття в роті та післясмак, упаковка і ціна. Представниками та журі конкурсу є бармени – справжні інфлюенсери в індустрії, пристрасть і смаки яких визначають напрямок для споживача, особливо через їх рекомендації щодо вина, пива або спиртних напоїв. Створення нових напоїв та коктейлів часто визначається смаками барменів і їх сприйняттям поточних тенденцій.



Журі високо оцінили обидві лінійки преміум-класу від Nemiroff

Ми дуже раді результатам Nemiroff на Bartenders Spirits Awards, адже всі 6 продуктів преміум лінійок отримали найвищі бали від журі, – сказав Юрій Сорочинський, генеральний директор Nemiroff. – Це ще раз підтверджує, що ми виробляємо такі види міцних спиртних напоїв, які насправді хочуть купувати й ними насолоджуватися.