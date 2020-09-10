Топ-бармены США выбирают водку Nemiroff
На дегустационном конкурсе Bartender Spirits Awards 2020, который проходил в Сан-Франциско в августе этого года, водка Nemiroff получила 6 медалей, в том числе 3 золотых и 3 серебряных, что является еще одним подтверждением признания украинского бренда в мировой индустрии алкогольных напитков.
Обе линейки премиум-класса, Nemiroff De Luxe и Nemiroff The Inked Collection, получили высшие оценки, в том числе Nemiroff De Luxe, Nemiroff De Luxe Honey Pepper, Nemiroff De Luxe Rested in Barrel, The Inked Collection Bold Orange, The Inked Collection Burning Pear и The Inked Collection Wild Cranberry.
По словам генерального директора компании Beverage Trade Network Сида Пателя: "Идея конкурса Bartender Spirits Awards состоит в том, чтобы назначить лучших судей для оценки лучших спиртных напитков в заведениях для потребителей. Мы остались очень довольны качеством и вкусом спиртных напитков, которые получили в этом году".
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Чтобы получить медали, водка Nemiroff должна была получить высокие баллы по всем аспектам судейства: смешиваемость, баланс и универсальность, вкус, ощущение во рту и послевкусие, упаковка и цена. Представителями и жюри конкурса являются бармены – настоящие инфлюенсеры в индустрии, страсть и вкусы которых определяют направление для потребителя, особенно через их рекомендации в отношении вина, пива или спиртных напитков. Создание новых напитков и коктейлей часто определяется вкусами барменов и их восприятием текущих тенденций.
Жюри высоко оценили обе линейки премиум-класса от Nemiroff
Мы очень рады результатам Nemiroff на Bartenders Spirits Awards, ведь все 6 продуктов премиум линеек получили высшие баллы от жури, – сказал Юрий Сорочинский, генеральный директор Nemiroff. – Это еще раз подтверждает, что мы производим такие виды крепких спиртных напитков, которые на самом деле хотят покупать и ими наслаждаться.
Что такое премия Bartender Spirits Awards?
Bartender Spirits Awards определяет спиртные напитки, которые должны стать дополнением к ассортименту бара. Цель конкурса спиртных напитков – предоставить независимые и честные обзоры для брендов, желающих выйти на рынок США. Организатором мероприятия является Beverage Trade Network, ведущая онлайн-платформа, посвященная объединению мировой индустрии напитков. Платформа BTN помогает профессионалам в области напитков общаться с коллегами и понимать глобальный бизнес-ландшафт, что приводит к общему росту индустрии напитков. Beverage Trade Network также проводит другие мероприятия, такие как выставки IBWSS (Лондон, Шанхай и Сан-Франциско), а также другие мероприятия, включая USA Trade Tastings, London Competitions (Wine, Beer & Spirits), рейтинги США (Beer & Spirits) и 14 других мероприятий по всему миру. Для получения дополнительной информации посетите: https://bartenderspiritsawards.com/en/