Причому не з абиякими, а з наймоднішими цього сезону зими 2022 – 2023 років. Так, осінь потужно увійшла в усі шафи й закріпилася там, але й зима внесе корективи. Які – читай на Men 24.

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Три топові кольори зимового сезону

Розповідаємо про три найпопулярніші трендові кольори для одягу цієї зими. А проте, зауваж, використовувати їх можна буде упродовж усього 2023 року, тож придбаний зараз одяг можна розцінювати як чудову інвестицію. Головне – купувати те, що ідеально поєднується з твоїм персональним стилем і приносить тобі задоволення.

Отже, використання яких кольорів у вбранні стане ключовим моментом у найближчі три місяці? Для жінок – це будуть драматичні кольори, за допомогою яких легко можна буде виділитися. Для чоловіків... Та так само ж!



Якими будуть трендові кольори для одягу взимку? / Фото mensty.l.e

Помаранчевий – улюблений колір сезону

І не тільки тому, що нагадує нам про осіннє сухе листя (а вже скоро воно стане тільки спогадами), а й через те, що помаранчевий зараз модний, його демонструють в різних образах та найкращих вуличних стилях по всьому світу. А ще помаранчевий чудово поєднується з усіма типами шкіри та зачісками, і покращує стиль незалежно від того, що ти одягаєш. До прикладу, помаранчеві штани матимуть гарний вигляд з червоною, рожевою чи синьою сорочкою. Так, чоловіки можуть використовувати помаранчевий колір у різноманітних аксесуарах, у сорочках чи штанах. А можна й зробити ставку на взуття чи капелюх, які триматимуть топи трендів щонайменше до кінця 2022 року.



Три топові трендові кольори – не без несподіванок / Фото mensty.l.e

Темно-сірий

Один із тих кольорів, які найбільше люблять чоловіки – сірий, особливо сірий оксфорд, який поєднується майже з усім, від костюмів, взуття до штанів. А проте у цьому сезоні модно носити сірий колір у нетрадиційних речах, як-от в’язаний светр, куртка-пуховик чи улюблена сумка. Сірий в’язаний светр ти можеш поєднувати з іншими кольорами сезону, як-от зелений або помаранчевий. І побачиш, що твої образи набудуть міцності та особливої ефектності. З коричневим або темно-синім сірі кольори також чудово поєднуються. Ну і, звісно, звичайні костюми та інший традиційний одяг відтінків сірого ніхто не скасовував.



Не забувай, що не колір штанів визначає твою мужність / Фото mensty.l.e

Рожевий