Кое-кто стремится нарастить мышечную массу, другие – похудеть. Занятие фитнесом в начале этого года – правильный первый шаг, чтобы что-нибудь изменить в своей жизни. Люк Зочи, личный тренер Криса Хемсворта, поделился самыми ценными советами, которые помогут тебе достичь спортивных целей в новом году.

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Важно установить конкретную цель в фитнесе, потому что это даст вам рекомендации о том, как разработать свои тренировки и диету для достижения цели,

– сказал он, добавив, что также важно быть честным с собой.

Задай себе простой вопрос: "Что побуждает меня заниматься спортом?".

Если ты это делаешь осознанно и для себя, тогда тебе однозначно помогут советы Люка Зочи. Они вдохновят не останавливаться на достигнутом, а также ежедневно становиться лучшей версией себя вчерашнего.

Как достичь спортивных целей в 2022 году

1. Делай маленькие шаги

В частности, это регулярные упражнения, которые многие перестают делать в новом году. По этой причине тренер рекомендует ставить небольшие промежуточные цели.

Достижение этих маленьких вехов сохраняет мотивацию, потому что вы видите, что улучшаете, даже если вы не видите результатов перед собой. Это также напоминает вам, что вы добьетесь своей цели шаг за шагом. Не все происходит мгновенно,

– подчеркивает он.

Также тренер добавил, что иногда нельзя сразу увидеть прогресс. Так что дневник и фотоальбом тоже полезны, чтобы учесть то, что уже достигнуто.



Ставь перед собой достижимые цели / Фото Victor Freitas

Запишите свои цели и поместите их в место, где вы сможете видеть их каждый день. Это небольшое напоминание в те дни, когда вы не хотите заниматься спортом или просто не хотите сесть на диету,

– объясняет тренер Гемсворта.

Особенно сначала не нужно усложнять тренировку или выполнять слишком много упражнений. Важнейшими являются реалистичные цели и тренировки, которые ты хотел бы поддерживать дольше, чем несколько недель. Не бойся пробовать что-нибудь новое, но помни, что последовательность – ключевой момент. Даже если это всего одна прогулка в день, последовательность всегда поможет тебе достичь твоей цели.

2. Не тренируйся наедине

Фитнес-эксперт также рекомендует найти друга в спортзале.

Если у вас есть кто-то, кто тренируется так же усердно или даже больше, это, безусловно, будет мотивировать вас делать то же самое,

– говорит тренер.



Тренируйся с кем-нибудь, кто будет вдохновлять тебя не останавливаться / Фото Anastase Maragos

Однако, по его словам, ты должен сосредоточиться на собственном теле. Потому что к таким признакам, как боль или истощенное, всегда нужно относиться серьезно. В противном случае неудача может отрицательно повлиять на твою тренировочную цель.

Кроме того, действует еще и такое правило: не сравнивай свою с физической формой других.

"Никто не достигнет тех же результатов, что и вы, за одно и то же время. Поэтому не идите по дороге других, а собственным путем", – рекомендует профессионал.

3. Фитнес должен доставлять удовольствие

Со всем тем, один особенно важный совет – делай упражнения увлекательными.

Не забывайте получать удовольствие! Если вам не нравится процесс, какой из этого смысл? Если упражнения превращаются в рутинную работу, их с меньшей вероятностью будут придерживаться, ведь никто не любит выполнять домашнее задание,

– подчеркивает тренер.

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Возьми на вооружение эти советы от фитнес-тренера Криса Хемсворта. Ставь перед собой достижимые цели, работай над своим телом, а также получай от этого удовольствие. Гарантируем, результаты тебя порадуют!