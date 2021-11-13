Тренер розповів, що нам дають тренування до відмови

Коли ти підіймаєш важкості, щоб стати сильнішим і наростити м'язи, ти часто чуєш, що корисним може бути тренування до відмови. Це стосується не лише того випадку, коли ти плануєш досягнути максимальних результатів у жимі лежачи, присіданнях з вагою або становій тязі.

Але виконання повторень до відмови – це не лише для того, щоб ти втомився. Тренування вважається перевіреним методом для запуску процесу нарощування м'язів, гіпертрофії та підштовхування твого тіла до адаптації до нових викликів. Саме тому тренери часто рекомендують тренуватися до відмови.

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Тренер з бодибілдингу Юджин Тео вважає, що ліфтери не повинні повністю відмовлятися від тренувань до відмови. Він виклав свої думки на цю тему у короткому відео на ютубі.

Чому корисно тренуватися до відмови

Тренування, близьке до відмови, або два або три повторення "зверху" виявилися настільки ж ефективними для нарощування м'язів, як і самі тренування до відмови. Але воно не викликає такої значної втоми. Однак дослідження також показали, що люди часто не вміють оцінювати свої реальні межі,

– підкреслює тренер.

Для Тео, який каже, що він застосовує цю практику для своїх тренувань, виконання повторень повністю – цінний інструмент. Він дозволяє зберігати чесність та продовжувати кидати собі виклик.

На відео тренер пояснює, у чому перевага тренувань до відмови:

Важливо знайти свою межу. Тренер підкреслює, що атлети, які неточно оцінюють своє граничне значення, залишають потенційний виграш на столі. Замість того, щоб ставати більшим і сильнішим, вони можуть застрягти на тренувальному плато.

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Тож додай кілька підходів до відмови до наступного тренування. Просто переконайся, що ти працюєш безпечно, а кожне повторення виконуєш на совість.