У своєму новому відео тренер та засновник Athlean-X Джефф Кавальєр пояснює, що у силових тренуваннях є ще один компонент. На ньому варто зосередитися, щоб прискорити зростання м'язів.

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Як пришвидшити ріст м'язів

За словами Кавальєра, все зводиться до основ фізики. Він вказує на просте рівняння, яке ми вивчали ще у школі:

F = MA, або сила дорівнює масі, помноженій на прискорення.

Хоча більшість тих, хто тренується, уже приділяють багато уваги масі (іншими слова, вазі, яку ми підіймаємо), саме фактор прискорення може стати ключем до створення сили й, отже, збільшення м'язів.

Коли ми робимо це, ми отримуємо найкращий набір та найкращу ефективність. Не кажучи вже про те, що такий підхід робить тренування більш вибуховим,

– наголошує тренер.

Цей метод називається компенсаторно прискореним тренуванням, і вже багато років є популярним серед професійних тренерів.

Ви не завжди можете натиснути на педаль газу, коли намагаєтеся підвищити продуктивність, особливо в сезон. Тому вам потрібно знайти інший спосіб вплинути на ці можливості генерації сили, не завжди намагаючись збільшити вагу штанги,

– додає він.

Джефф Кавальєр переконаний, що цей метод ефективний при нарощуванні м'язів:

Кавальєр підкреслює, що, хоча прогресивне навантаження з погляду ваги стало широко поширеним засобом зростання сили та м'язів, якщо ти ігноруєш швидкість та вибухову силу у своїх рухах, ти можеш залишити свої досягнення на столі.

Навіть якщо ви зробили ті ж вправи, які виконуєте прямо зараз, який би тренувальний спліт ви не виконували, і все, що ви робили, було б більш вибуховим, якби ви додавали компонент прискорення. Це призведе до нового розміру та приросту сил,

– наголошує Кавальєр.

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Використовуй пораду Джеффа Кавальєра. Зосереджуйся на прискоренні при переміщенні ваги. Це однозначно допоможе тобі швидше досягнути бажаних результатів. Особливо у тих випадках, коли ти вийшов на плато.