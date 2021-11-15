На жаль, усі ми знаємо, що схуднути чоловікові не так уже й просто. Особливо, якщо тобі вже перевалило за 30. Метаболізм уже поводиться відверто дивно, а зайві кілограми іноді з'являються буквально з нічого. Але панікувати не варто, адже завжди можна знайти вихід. Не дарма ж фітнес-тренер Пол Ревалія розповів, як досягнути бажаного результату.

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Дефіцит калорій

Як і слід очікувати, він починає з пояснення основ: калорій на вході та на виході.

Є багато непорозумінь з цього приводу. Але майте на увазі, що ви повинні спалювати більше калорій, ніж споживаєте,

– наголошує тренер.

Але Ревалія рекомендує не захоплюватися спробами підрахувати, скільки калорій спалюється у результаті вправ, адже зробити це дуже непросто. Фітнес-програми та трекери, ймовірно, не дадуть тобі точного числа, а зациклення на цих цифрах може повести тебе хибним шляхом.



Переглянь свій раціон, щоб досягнути успіху у схудненні / Фото Brooke Lark

Ревалія пропонує найкращий підхід – зосередитися на споживанні. Щойно ти підійдеш до цього питання ґрунтовніше, ти значно краще зрозумієш, як правильно харчуватися для досягнення своїх цілей. Це дасть тобі гнучкість при складанні дієти, яка працює для тебе. Й у тебе буде більше шансів схуднути та зберегти свою фізичну форму.

Тренер нагадує про те, що поганої їжі не буває. Просто певні продукти краще підходять для досягнення твоїх цілей, ніж інші.

Додай більше руху

Ревалія продовжив з фізичної активності. Рух потрібно зробити важливою частиною твого способу життя. І необов'язково, щоб це були вправи чи походи до тренажерного залу.

Можна просто ходити на роботу пішки, влаштовувати кожні кілька днів прибирання вдома та відмовитися від підйому ліфтом. Це вже непоганий початок, якщо тобі хочеться позбутися зайвих кілограмів.



Почни нарешті ходити на роботу пішки / Фото Arturo Castaneyra

Склади графік

Його третя порада полягає в тому, що тобі потрібно навчитися планувати наперед. Склади розпорядок, якого ти зможеш дотримуватися. Це дозволить тобі не лише знати, що робити, а й коли. Мовиться про прийоми їжі та ту саму фізичну активність.

Чіткий графік дозволить тобі не лінуватися та не порушувати режим роботи над власним тілом. А ще він зробить процес структурованим і легшим.



Чіткий графік змушуватиме тебе не відходити від плану / Фото Priscilla Du Preez

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Це, звичайно ж, основи. І на твоєму шляху до схуднення може з'явитися ще кілька пунктів, які допоможуть досягати бажаного результату. Головне – не здаватися та впевнено йти до своєї мети. Гарантуємо, результат тобі сподобається настільки, що ти просто не захочеш зупинятися!