За словами Хансена, на цьому літаку астронавти працюють в команді в умовах, ідентичних до умов на космічному кораблі. Чому це важливо?

У нас є дуже багато дивовижних тренажерів... Та жоден із яких нас не вб'є. А цей вб'є. І це одна з переваг саме цих тренувань, адже ми долаємо реальні ризики, готуючись до польоту в космос,

– пояснив Хансен.

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Астронавт місії на Місяць Artemis 2 пояснив ризики польотів на надзвуковому літаку NASA

Нагадаймо, Artemis 2 стане першою за півстоліття місією на Місяць із людьми на борту. Член екіпажу Джеремі Хансен має значний наземний досвід, який може використати у місії. Зокрема, він керував графіком підготовки всього набору астронавтів 2017 року – вперше для канадця. Він також має тисячі годин, проведених у кабіні пілота на різних типах літаків. Але, власне, в космос Хансен ще не літав.

Уперше літати Хансен почав на планері – з канадськими повітряними курсантами у 16 років, а наступного року отримав ліцензію приватного пілота. Далі він закінчив Королівський військовий коледж.

а наступного року отримав ліцензію приватного пілота. Далі він закінчив Королівський військовий коледж. Його льотний досвід – це пілотування CF-18 у двох ескадрильях тактичних винищувачів, роль офіцера з бойових операцій в операціях NORAD (Командування аерокосмічної оборони Північної Америки), великих навчаннях і льотних операціях в Арктиці тощо.



4 літаки Т-38 над ракетою-носієм Artemis 1 в серпні 2022 / Зображення NASA

Літак Т-38 заслужив повагу багатьох поколінь астронавтів. Ось один із відгуків:

Ви перебуваєте в незручній кабіні у шоломі та кисневій масці, перед вами десятки циферблатів, за якими слід стежити; звучить радіо, на багатьох каналах говорять одночасно, і треба постійно відфільтровувати те, що важливо, і приймати рішення, які можуть мати великий вплив. І жодного шансу натиснути кнопку паузи під час польоту.



Три Т-38 супроводжують космічний шатл "Ентерпрайз" 23 вересня 1977 / Зображення NASA

Компанія-виробник Northrop Grumman стверджує, що понад 72 тисячі пілотів Військово-повітряних сил США пройшли навчання на Т-38 відтоді, як він вперше зійшов з конвеєра в 1961 році. І хоча його виробляли лише до 1972, понад 500 літаків продовжують використовувати як у ВПС, так і в NASA. До слова: