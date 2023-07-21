По словам Хансена, на этом самолете астронавты работают в команде в условиях, идентичных условиям на космическом корабле. Почему это важно?

У нас очень много удивительных тренажеров... Но ни один из которых нас не убьет. А этот убьет. И это одно из преимуществ именно этих тренировок, ведь мы преодолеваем реальные риски, готовясь к полету в космос,

– объяснил Хансен.

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Астронавт миссии на Луну Artemis 2 объяснил риски полетов на сверхзвуковом самолете NASA

Напомним, Artemis 2 станет первой за полвека миссией на Луну с людьми на борту. Член экипажа Джереми Хансен имеет значительный опыт, который может использовать в миссии. В частности, он руководил графиком подготовки всего набора астронавтов 2017 – впервые для канадца. Он также имеет тысячи часов, проведенных в кабине пилота на разных типах самолетов. Но, собственно, в космос Хансен еще не летал.

Впервые летать Хансен начал на планере – с канадскими воздушными курсантами в 16 лет, а в следующем году получил лицензию частного пилота. Затем он окончил Королевский военный колледж.

а в следующем году получил лицензию частного пилота. Затем он окончил Королевский военный колледж. Его летный опыт – это пилотирование CF-18 в двух эскадрильях тактических истребителей, роль офицера по боевым операциям в операциях NORAD (Командование аэрокосмической обороны Северной Америки), обширных учениях и летных операциях в Арктике и так далее.



4 самолета Т-38 над ракетой-носителем Artemis 1 в августе 2022 года / Изображение NASA

Самолет Т-38 заслужил уважение многих поколений астронавтов. Вот один из отзывов:

Вы находитесь в неудобной кабине в шлеме и кислородной маске, перед вами десятки циферблатов, за которыми необходимо следить; звучит радио, на многих каналах говорят одновременно, и надо постоянно отфильтровывать то, что важно, и принимать решения, которые могут оказать большое влияние. И ни единого шанса нажать кнопку паузы во время полета.



Три Т-38 сопровождают космический шаттл "Энтерпрайз" 23 сентября 1977 года / Изображение NASA

Компания-производитель Northrop Grumman утверждает, что более 72 тысяч пилотов Военно-воздушных сил США прошли обучение на Т-38 с тех пор, как он впервые сошел с конвейера в 1961 году. И хотя его производили только до 1972, более 500 самолетов продолжают использовать как в ВВС, так и в NASA. К слову: