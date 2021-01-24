Тренуйся в ліжку: 7 розтяжок, з яких варто починати кожен ранок

Замість того, щоб гортати бездумно стрічку мережі після пробудження, ти можеш виконати просте та корисне тренування. Ми знаємо комплекс вправ, які варто виконати в ліжку відразу ж після того, як ти прокинувся. Гайда разом з Men 24 бадьорити себе за допомогою цих простих вправ!

Виконання цих вправ може бути своєрідною розминкою перед тренуванням або ж просто ритуалом, який дозволяє тобі сповна пробудитися. Вона задає позитивний тон протягом дня, впливає на твою поставу, покращує кровообіг і дає відчуття виконаного обов'язку. Тож не лінуйся разом з Men 24 виконувати ці 7 вправ безпосередньо у своєму ліжку!

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1. Кола ногами

Лежачи на спині, візьмися за одну ногу двома руками під коліном, підіймаючи її під кутом 90 градусів. Поверни ногу 10 разів за годинниковою стрілкою, потім 10 разів поверни її проти годинникової стрілки. Обов'язково рухайся від щиколотки, а не від пальців ніг. Це сприяє рухливості гомілковостопного суглоба, що є ключем до плавного руху та запобігання падінь.

Виконай 2 підходи по 10 повторень з кожного боку



Спробуй замість гортання стрічки соцмереж виконати ці вправи / Фото Unsplash

2. Сідничні мости

Ляж на спину, зігнувши коліна на 90 градусів, ступні поклади на матрац. Стисни сідниці та зведи їх до стелі. На ліжку повинні залишатися тільки плечі та стегна. Затримайся на 2 секунди, потім опусти стегна до ліжка, зупинившись на кілька сантиметрів вище. Цей рух активізує твої сідниці, які, як правило, відключаються від сидіння весь день.

Виконай 2 підходи по 10 повторень

3. Опускання з прямою ногою

Ляж на спину, руки з боків і ноги прямо над стегнами. Утримуючи одну ногу прямо, повільно опускай другу, поки вона не зависне над ліжком. Повернися у вихідне положення та повтори. Головне – тримати пальці ніг зігнутими до гомілок, а спину – на ліжку. Це розтягує підколінні сухожилля, одночасно впливаючи на м'язи грудей і торсу.

4. Колінні обійми

Лежачи на спині, підніми праве коліно до грудей та візьмися руками нижче коліна. Підтягни праве коліно до грудей, одночасно стискаючи ліву сідницю. Повернися у вихідне положення та повтори з лівої сторони. Продовжуй чергувати сторони. Цей простий рух розтягує підколінне сухожилля та сідниці ноги, яка спереду, а також згиначів стегна задньої ноги.

Виконай 2 підходи по 10 повторень з кожного боку



Ці вправи допомагають розтягнути тіло та розігріти м'язи / Фото Unsplash

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5. Відкривачка для ребер

Ляж на лівий бік, ліву (нижню) ногу випрями, а праву (верхню) підійми під кутом 90 градусів на складену подушку. Твоя ліва рука лежить на правому коліні. Підійми праву руку на груди, наче притискаєш до грудей газету (пам'ятаєш ще, що це таке?). Підтягни груди вправо, добре розтягнувшись. Затримайся на 2 секунди. Цей рух подовжує та зміцнює м'язи грудей і спини, створюючи рухливість грудного відділу хребта.

Виконай 2 підходи по 10 повторень з кожного боку

6. Скручування у позиції V

Почни на спині, витягнувши руки над головою. Підійми ноги й одночасно стисни їх, утворюючи своє тіло у формі літери "V". Видихни, підіймаючи ноги, і виконуй скручування, а потім вдихни, повертаючись у початкове положення. Це кидає виклик твоєму пресу та допомагає зміцнити корпус.

Виконай 2 підходи по 10 повторень з 30-секундним перепочинком між підходами

7. Поза дитини

З положення на колінах з'єднай разом великі пальці ніг і сядь на п'яти. Розведи коліна на ширині плечей і поклади торс між стегон. Поклади руки на ліжко уздовж тулуба долонями вгору й опусти передню частину плечей до підлоги. Ти повинен відчути вагу передньої частини плечей, розтягуючи лопатки через твою спину. Знайома поза у стані спокою в йозі ефективна для розтягування плечей, які згинаються від занадто довгого сидіння.



Після виконання цих вправ ти почуватимешся краще / Фото Unsplash

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Спробуй виконувати ці вправи, щоб не лише розім'яти м'язи з самого ранку. Вони ще й подарують тобі енергію та дозволять почуватися значно краще протягом цілого дня!