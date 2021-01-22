Американський актор поділився своїм тренуванням з бойових мистецтв: круті вправи
22-річний актор Теннер Б'юкенен – зірка серіалу "Кобра Кай" від Netflix. У ньому глядачам показують ворожнечу між школами бойових мистецтв. І саме цей серіал має всі шанси знову зробити їх популярними. Тож до твоєї уваги на Men 24 вправи, які виконує Теннер Б'юкенен, щоб підготуватися до зйомок у "Кобрі Кай".
Теннер Б'юкенен ледь не щодня тренується у спортзалі, але не для того, щоб наростити м'язову масу. Його головне завдання – підготувати своє тіло до трюків, які він виконує у серіалі "Кобра Кай". Гайда разом з Men 24 спробувати виконати вправи, які допомагають акторові успішно зніматися у шоу від Netflix.
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Тренер Б'юкенена рекомендує виконувати ці вправи як суперсети. Між підходами потрібно робити мінімальний відпочинок, щоб досягнути бажаного результату. Спробуй і ти. І за кілька тижнів ти почнеш відчувати, що твоє тіло стає міцнішим і сильнішим.
Кобра Кай – трейлер серіалу від Netflix:
Тренування Кобри Кая Теннера Б'юкенена
1А. Тяга гирі у вертикальному положенні
- Тобі необхідно виконати 4 підходи по 20 повторень
1Б. Удари гантелями
- Тренер рекомендує виконувати 4 підходи по 20 повторень (10 повторень на кожну сторону)
2А. Присідання з гантелями
- Теннер Б'юкенен виконує 4 підходи по 10 повторень
2Б. Кидання медбола
- Виконуй 4 підходи по 10 повторень (не намагайся робити це вдома, щоб не проламати підлогу)
3А. Присідання з гирями
- Необхідно виконати 4 підходи по 10 повторень
3Б. Удар з обороту
- Варто виконати 4 підходи по 10 повторень
4А. Жим гантелей лежачи
- Слід виконати 4 підходи по 10 повторень
4Б. Підйом дисків для преса
- Необхідно зробити 4 підходи по 10 повторень
5. Стрибки зі грифом
- Виконай 4 підходи по 30 секунд.
Відео з виконанням вправ Теннера Б'юкенена:
Спробуй і ти виконувати вправи Кобри Кая Теннера Б'юкенена. Вони не лише дозволять прокачати твоє тіло, а й неабияк зміцнять м'язи.
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