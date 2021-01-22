22-річний актор Теннер Б'юкенен – зірка серіалу "Кобра Кай" від Netflix. У ньому глядачам показують ворожнечу між школами бойових мистецтв. І саме цей серіал має всі шанси знову зробити їх популярними. Тож до твоєї уваги на Men 24 вправи, які виконує Теннер Б'юкенен, щоб підготуватися до зйомок у "Кобрі Кай".

Теннер Б'юкенен ледь не щодня тренується у спортзалі, але не для того, щоб наростити м'язову масу. Його головне завдання – підготувати своє тіло до трюків, які він виконує у серіалі "Кобра Кай". Гайда разом з Men 24 спробувати виконати вправи, які допомагають акторові успішно зніматися у шоу від Netflix.

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Тренер Б'юкенена рекомендує виконувати ці вправи як суперсети. Між підходами потрібно робити мінімальний відпочинок, щоб досягнути бажаного результату. Спробуй і ти. І за кілька тижнів ти почнеш відчувати, що твоє тіло стає міцнішим і сильнішим.

Кобра Кай – трейлер серіалу від Netflix:

Тренування Кобри Кая Теннера Б'юкенена

1А. Тяга гирі у вертикальному положенні

Тобі необхідно виконати 4 підходи по 20 повторень

1Б. Удари гантелями

Тренер рекомендує виконувати 4 підходи по 20 повторень (10 повторень на кожну сторону)

2А. Присідання з гантелями

Теннер Б'юкенен виконує 4 підходи по 10 повторень

2Б. Кидання медбола

Виконуй 4 підходи по 10 повторень (не намагайся робити це вдома, щоб не проламати підлогу)

3А. Присідання з гирями

Необхідно виконати 4 підходи по 10 повторень

3Б. Удар з обороту

Варто виконати 4 підходи по 10 повторень

4А. Жим гантелей лежачи

Слід виконати 4 підходи по 10 повторень

4Б. Підйом дисків для преса

Необхідно зробити 4 підходи по 10 повторень

5. Стрибки зі грифом

Виконай 4 підходи по 30 секунд.

Відео з виконанням вправ Теннера Б'юкенена:

Спробуй і ти виконувати вправи Кобри Кая Теннера Б'юкенена. Вони не лише дозволять прокачати твоє тіло, а й неабияк зміцнять м'язи.

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