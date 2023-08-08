Це все для того, щоб ефективно допомогти астронавтам Artemis 2 в листопаді 2024, коли вони повернуться додому. Навчання завершилися 1 серпня, і зараз у NASA аналізують результати для наступного етапу в лютому 2024 року.

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Під час тренувань польоту на Місяць Artemis 2 вдалося врятувати екіпаж космічного корабля Orion у морі

Ліза Сейлер, заступниця директора NASA, пояснила:

Відбувалися численні навчання з відновлення, а в кінці липня і на початку серпня основну увагу зосередили на вилученні 4 людей з космічного корабля і доставці їх до медичного апарату, розташованого поруч, менш як за дві години.

Попри деякі механічні проблеми з гелікоптерами, які переправляють членів екіпажу з космічного корабля на військовий корабель, все відбулося вдало. Хоча, ясна річ, багато чого ще треба допрацювати в нових обставинах.

Річ у тім, що раніше використовували російські космічні кораблі "Союз", які здійснювали посадку в степу. Зі зрозумілих причин виникли перерви в операціях приземлення – доки не з'явилося нове покоління американських космічних кораблів. Серед них і "Оріон", що літає до Місяця і завершує місію в океані.

Порятунок астронавтів із космічного корабля посеред океану / Фото NASA

Роки теоретичних навчань, робота в басейні Лабораторії нейтральної плавучості в Космічному центрі імені Джонсона NASA та інші заходи, власне, увінчалися цим драматичним навчанням із відновлення за участю вертольотів, кораблів, моряків і величезної кількості персоналу в Тихому океані.

У підсумку команди-учасники успішно відкрили люк на плавучому космічному апараті, схожому на "Оріон", витягли 4 людей і розмістили їх на плавучому надувному плоту, який прозвали "парадним ґанком".

Звідти гелікоптер одного за одним підхопив "астронавтів" (дублерів – пілотів ВМС) і переправив їх на військовий корабель до укомплектованої медичної рубки.

Оригінальний екіпаж "Артеміди-2" візьме участь у тренуваннях з відновлення в лютому 2024, а останнє велике тренування відбудеться приблизно за 2 місяці до запуску.