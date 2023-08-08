Это все для того, чтобы эффективно помочь астронавтам Artemis 2 в ноябре 2024, когда они вернутся домой. Обучение завершилось 1 августа, и сейчас в NASA анализируют результаты для следующего этапа в феврале 2024 года.

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Во время тренировок полета на Луну Artemis 2 удалось спасти экипаж космического корабля Orion в море

Лиза Сейлер, заместитель директора NASA, пояснила:

Происходили многочисленные учения по восстановлению, а в конце июля и начале августа основное внимание сосредоточили на изъятии 4 человек из космического корабля и доставке их к медицинскому аппарату, расположенному рядом, менее чем через два часа.

Несмотря на некоторые механические проблемы с вертолетами, переправляющими членов экипажа с космического корабля на военный корабль, все прошло удачно. Хотя, конечно, многое еще нужно доработать при новых обстоятельствах.

Дело в том, что раньше использовали российские космические корабли "Союз", совершавшие посадку в степи. По понятным причинам возникли перерывы в операциях приземления, пока не появилось новое поколение американских космических кораблей. Среди них и "Орион", что летает к Луне и завершает миссию в океане.

Спасение астронавтов с космического корабля среди океана / Фото NASA

Годы теоретических учений, работа в бассейне Лаборатории нейтральной плавучести в Космическом центре имени Джонсона NASA и другие мероприятия, собственно, увенчались этими драматическими учениями по восстановлению с участием вертолетов, кораблей, моряков и огромного количества персонала в Тихом океане.

В итоге команды-участники успешно открыли люк на плавучем космическом аппарате, похожем на "Орион", вытащили 4 человек и разместили их на плавучем надувном плоте, прозванном "парадным крыльцом".

Оттуда вертолет одного за другим подхватил "астронавтов" (дублеров – пилотов ВМС) и переправил их на военный корабль в укомплектованную медицинскую рубку.

Оригинальный экипаж "Артемиды-2" примет участие в тренировках по восстановлению в феврале 2024 года, а последняя большая тренировка состоится примерно за 2 месяца до запуска.