Професор з Гарварда запевняє, що тренування проти нашої природи, але є одне "але"

Якщо біг – це не твоє, якщо фізичні вправи викликають у тебе лінощі, не хвилюйся, адже ти не самотній у цьому. Насправді ти робиш те, що природа та еволюція кажуть тобі робити.

Так вважає гарвардський палеоантрополог Деніел Ліберман. Як повідомляє Xataka, у своїй книзі під назвою "Фізичні вправи" дослідник пояснює, що не існує жодних наукових доказів того, що люди взагалі створені для занять спортом.

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Вивчивши все, що є про це з еволюційної, антропологічної та біологічної точок зору, ця одержимість, яка існує сьогодні, тренуваннями в спортзалі або марафонами, не є типовою для нашого виду.

Але на цьому професор не зупиняється, бо йде далі і пояснює, що, всупереч тому, що ми собі уявляємо, більшість наших предків не стояли на ногах і не рухалися цілими днями. Є винятки, але загальне правило полягає в тому, що вони проводили більшу частину дня сидячи.

Мало що змінилося, чи не так? Вони чекали, поки здобич потрапить у їхні пастки, або ж заповнили час, як ми, приклеєні до комп'ютера чи мобільного телефону. Звичайно, їм доводилося ходити по все, а нам – ні, але бігати не входило в їхні плани. Хіба у випадку, щоб не стати чиєюсь здобиччю.

Чи означає це, що все це брехня і ми насправді можемо бути здоровими і щасливими, сидячи вдома на дивані, не рухаючись? Зовсім ні. Ліберман чітко дає зрозуміти, що, попри те, що наш метаболізм швидший, ніж у інших ссавців, ще одна причина, чому, на думку експерта, ми еволюціонували так, щоб дуже мало рухатися, це не є виправданням для того, щоб бути "лінивими".



Експерт закликає щодня ходити та не сидіти надто довго / Фото ASPhotofamily

Палеоантрополог радить ходити щодня (чи то знамениті 10 000 кроків, чи навіть менше – це теж корисно), а також не проводити більш як 45 хвилин сидячи. Іншими словами, роби невеликі перерви на пару хвилин під час роботи, щоб розім'яти ноги, гуляй, коли виходиш з офісу, ходи пішки додому, якщо працюєш неподалік.

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Рух корисний і необхідний, і, звичайно, біг теж. Що ми завжди повинні пам'ятати, так це те, що занадто багато всього може бути контрпродуктивним у результаті. Тому не зациклюйся на спорті чи дієті. Все завжди краще, якщо робити це з розумом.

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