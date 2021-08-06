Танцюючий тренер Нік Волкер традиційно поділився своєю тренувальною рутиною. Але цього разу він вирішив показати, яким вправам він віддає перевагу у тренажерному залі. Дивимося, надихаємося та повторюємо!
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"Який мій стиль / філософія тренувань у тренажерному залі? Передусім, я хочу почуватися здоровим. Тож моє тренування зав'язане саме на цьому. Я схильний віддавати перевагу функціональній стороні тренувань й обробці усіх основних моделей рухів для довголіття мого тіла", – розповідає він.
Для цього конкретного тренування зверни увагу, що у кожному суперсеті двосторонні рухи поєднуються з односторонніми. На думку Ніка Волкера, це допоможе тобі покращити показники сили / стабільності / розвитку.
Вибухове тренування усього тіла
- 1. Станова тяга: 4 підходи по 15 / 12 / 10 / 10 повторень
- 2. Розгинання ніг: 3 підходи по 30 секунд / відпочинок 30 секунд
- 3a. Альтернативна горизонтальна лава: 4 підходи по 12 / 12 / 10 / 10 повторень
- 3b. Тяга сидячи широким хватом: 4 підходи по 12 повторень
- 4a. Суворий жим сидячи: 4 підходи по 12 / 12 / 10 / 10 повторень
- 4b. Тяга широкого / вузького хвату: 4 підходи по 12 повторень
- 5a. Підйом штанги з EZ-грифом: 3 підходи по 15 разів
- 5b. Згинання на біцепс з обтяженням: 3 підходи по 10 повторень
- 6a. Розгинання однією рукою через голову: 3 підходи по 15 повторень на кожну руку
- 6b. Підйом EZ-грифа (з пусканням хвилі животом): 3 підходи по 12 повторень
Дивися на відео, як правильно виконувати вправи від Ніка Волкера:
Візьми на озброєння ці вправи, щоб твої походи до спортзалу не були нудними й одноманітними. А також пам'ятай про те, надмірне перевантаження себе не має нічого спільного з досягненням бажаних результатів. До цілі потрібно йти поступово, але впевнено!
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