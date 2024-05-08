Ці рахунки використовують для відправки невеликої суми жертві в надії, що вона випадково перешле гроші на фальшиву адресу пізніше. Блокчейн загальнодоступний, тому шахраям легко знайти криптографічні адреси людей і розіслати жертвам підроблені транзакції для фішингу.

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Як неуважність може призвести до втрати мільйонів

До прикладу, CertiK (займається безпекою блокчейну) підтвердила в X, що виявила переказ біткоїнів на 69,3 мільйона доларів на фіктивну адресу. У підсумку криптогаманець жертви показав втрату близько 97% своїх активів на Coinbase.

PeckShield, інша фірма з безпеки, написала в X, що шахраї обміняли вкрадений біткоїн на 23 000 Ethereum, а потім переказали кошти невідь куди.

Цей випадок – незайвий доказ, що необхідно перевіряти кожну адресу перед відправленням грошей, та ніколи не копіювати адресу з історії транзакцій під час переказів.

Відправлення невеликої тестової транзакції перед здійсненням великого переказу також є ефективним методом перевірки адреси.

Криптовалютні шахраї вдаються до різних тактик та вправно обманюють своїх жертв / Фото freepik

Найкращий спосіб уникнути криптошахрайства

Згідно зі звітом ФБР про інтернет-злочинність за 2023 рік, кількість шахрайств, пов'язаних з криптовалютами, зростає. Торік воно коштувало інвесторам 3,94 мільярда, що становить понад три чверті втрат від інвестиційних шахрайств за рік.

Такого штибу криптовалютне шахрайство починається з того, що злочинці надсилають повідомлення з хибним номером, яке використовують як спосіб побудови довіри з жертвами.

яке використовують як спосіб побудови довіри з жертвами. Далі шахраї надсилають жертві невеликі платежі й заманюють її до фейкових криптоінвестицій.

й заманюють її до фейкових криптоінвестицій. А потім переривають контакт, коли жертва переказує злодію велику суму.

коли жертва переказує злодію велику суму. Шахраї, зрозуміло, намагаються змусити жертв платити у біткоїнах, щоб ці злочини не можна було відстежити.

щоб ці злочини не можна було відстежити. А ще й часто, серед інших тактик, видають себе за відомі компанії, державні установи та навіть використовують любовні інтереси.

Загалом найкращий спосіб розпізнати криптовалютну аферу – ніколи не довіряти тим, хто приймає оплату тільки в криптовалюті або обіцяє великі прибутки від сумнівних інвестицій.