Ти не худнеш, тому що не досягаєш дефіциту калорій: ознаки, які це підтверджують та що робити

Якщо ти шукаєш поради та способи схуднення, ти натрапиш на поняття дефіциту калорій. Він, за словами тренерів, експертів з харчування та навіть впливових людей, – важливий для того, щоб скинути кілька кілограмів.

Простіше кажучи, дефіцит калорій означає споживання меншої кількості калорій, ніж твоє тіло спалює впродовж дня, додаючи калорії, які ти спалюєш під час фізичних вправ та інших видів активності, або коли ти просто сидиш і тренуєшся. При цьому втрата ваги відбувається тому, що твоє тіло починає використовувати свої запаси для створення енергії.

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Багато людей починають думати, що вони вже відчувають дефіцит калорій, але не можуть схуднути, і це змушує їх розчаровуватися або навіть нехтувати своїм харчуванням, оскільки вони думають, що це не має значення. Натомість справжня проблема полягає в тому, що дефіциту калорій у них, можливо, не було з самого початку.

Чому ми не відчуваємо дефіциту калорій?

Твій раціон не змінився

Перший спосіб визначити, чи відчуваєш ти дефіцит калорій, – це проаналізувати свій раціон, тобто їсти трохи менше, ніж зазвичай.

Якщо твій раціон не змінився, якщо кількість продуктів не змінилася, або якщо ти їси калорійні продукти, навіть якщо вони здорові, швидше за все, ти не відчуваєш дефіциту калорій і тобі потрібно внести корективи в свій раціон.



Важливо переглянути свій раціон / Фото freepik

Ти не худнеш

Дієта відіграє велику роль у формуванні ваги, навіть більшу, ніж фізичні вправи. Тому, коли ти їси неправильну їжу, значно важче досягти своїх цілей. Наприклад, якщо тобі не вдається наростити м'язову масу, це може бути ознакою того, що ти їси занадто мало. Натомість набір ваги або нездатність схуднути – показник того, що ти не відчуваєш дефіциту або, можливо, переїдаєте або харчуєшся незбалансовано.

Ти не виконуєш фізичні вправи

Дефіцит калорій найкраще долається за допомогою фізичних вправ, оскільки саме вони допомагають спалювати спожиті калорії. Коли ти починаєш не займатися спортом, коли ти робиш занадто мало або коли ти робиш це неправильно, це також може сприяти тому, що твої зусилля з досягнення дефіциту калорій не приносять результату.

Ось чому тобі потрібно враховувати, скільки калорій ти спалюєш під час виконання того чи іншого виду вправ.

Як досягти дефіциту калорій?

Не мори себе голодом

Хорошим емпіричним правилом для здорового схуднення є дефіцит близько 500 калорій на день. Це допоможе тобі втрачати близько пів кілограма на тиждень,

– пояснює WebMd.



Харчуйся збалансовано та не мори себе голодом / Фото freepik

Коли дефіцит калорій занадто великий, він може стати небезпечним – це може вплинути на твою енергію, працездатність і здоров'я, а також негативно позначитися на метаболізмі і завадити досягненню результатів.

Враховуй свою фізичну активність

Твоє тіло спалює калорії, щоб виконувати всі свої звичайні функції. Але цього недостатньо, коли ти хочеш схуднути. Тому тобі також потрібно звернути увагу на тип і кількість фізичних вправ, які ти виконуєш.

Таким чином, тобі не доведеться надто знижувати калорійність раціону, щоб побачити результати, оскільки ти спалюватимеш більше калорій завдяки активності. Все, що тобі потрібно зробити, це знайти ідеальний баланс між тим, що ти їси, і тим, як ти спалюєш ці калорії.

Шукай якісні калорії

Важливо знати, що не всі калорії однакові. Ті, що надходять, наприклад, із солодких напоїв, напівфабрикатів, солодощів та нездорової їжі, не дуже корисні для тебе і не допоможуть тобі знизити відсоток жиру, набрати м'язову масу або відчути себе більш енергійним.

Зрозумій, що існують кращі джерела калорій і що продукти, які ти додаєш до свого раціону, впливають не лише на твою вагу, але й на твоє психічне здоров'я, настрій, енергію, роботу мозку та якість життя.



Важливо шукати якісні джерела калорій / Фото benzoix

Слідкуй за своїм прогресом

Важливо також відстежувати свій прогрес, фотографувати, записувати свої заміри або навіть звертати увагу на те, як сидить одяг, оскільки це може свідчити про те, що ти отримуєш бажані результати, а також мотивувати і допомагати тобі залишатися послідовним.

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Скористайся цими порадами, щоб досягати дефіциту калорій і позбуватися зайвої ваги. Пам'ятай, що у цьому процесі важлива послідовність, а також відсутність поспіху. Усе прийде, але з часом.

Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на науково обґрунтованих дослідженнях. Але якщо Тобі потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов'язково звернися до лікаря.