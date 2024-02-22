Тренування, поради, вправи та корисні рецепти майже непомітно заполонили наші стрічки за останні кілька років. Це не обов'язково має бути погано. Насправді є багато творців контенту на спортивну тематику, які створюють дійсно цінний, якісний контент, що дозволяє нам усім мати доступ до інформації, а також мотивує багатьох людей до тренувань.

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Що кажуть науковці про натхнення у мережі

Однак останнє дослідження Гарвардського університету свідчить про те, що, можливо, нам варто замислитися над тим, як ми споживаємо цей тип фітнес-контенту, або, як його ще називають, фітспірацію. Фітнес натхнення – це пости в соціальних мережах, які мають на меті надихнути інших на тренування та покращення здоров'я. Їх можна знайти в тіктоці, інстаграмі та фейсбуці.

Зазвичай це фото та відео тренувань, рецепти або поради щодо дієти, а також класичні зображення до і після значних фізичних змін. Лише в інстаграмі хештеги #fitspiration або #fitspo налічують понад 100 мільйонів дописів. Більшість із них – від людей із сильною, чітко окресленою статурою.

Переваги поширення такого контенту очевидні. Але в чому ж тоді проблема? По суті, цей контент часто може бути некорисним або навіть шкідливим для тих, хто його споживає.

За даними Гарварду, його наслідки включають: більшу незадоволеність тілом, гірший настрій, зосередженість на естетичних, а не функціональних результатах, а також більше сприйняття того, що ідеалом є накачане тіло, оскільки серед творців контенту немає великого розмаїття тілесних форм. Відбувається несвідома інтерналізація ідеї про те, що краса є лише в цих ультравизначених формах тіла.



Соцмережі можуть викликати незадоволеність своїм тілом / Фото freepik

У Гарварді вивчали якість постів 100 найпопулярніших інфлюєнсерів інстаграму, пов'язаних із фізичними вправами, і з їхніх акаунтів проаналізували 15 дописів.

Пост вважався таким, що не заслуговує на довіру, якщо він:

показував оголену натуру;

сексуалізував людину (особливо жінок);

включав екстремальні типи тіл, наприклад, з недостатньою вагою або надмірно м'язисті;

його повідомлення були зосереджені лише на худорбі або мали негативну конотацію, а не на пріоритеті здоров'я;

або якщо інформація про фітнес містилася в 3 постах або менше з цих 15.

Результати (як би сумно це не звучало) не такі вже й несподівані: 26% дописів містили сексуалізовані зображення, 15% показували екстремальні типи фігур, 22% містили оголену натуру, а 41% акаунтів містили фітнес-контент у 3 або менше дописах.

Проаналізувавши ці результати, виникло багато запитань про те, як це може вплинути на психічне здоров'я тих, хто його споживає: який сенс постійно бачити тіла, які не схожі на нас (і часто відредаговані)? Чому ми продовжуємо споживати контент, який змушує нас почуватися погано через те, ким ми є?

Правда в тому, що часто ми навіть не можемо нічого з цим вдіяти. Щойно ми потрапляємо до спортзалу, наші соціальні мережі заповнюються подібними публікаціями, і в багатьох випадках неможливо уникнути їх споживання. Тому, коли ми самі шукаємо поради, тренування чи рецепти, ми повинні переконатися, що ті, хто їх поширює, є людьми, які мають певну підготовку в цій галузі, або принаймні посилаються на джерела своєї інформації.

Важливо фільтрувати таку інформацію

Перш за все, ми не повинні ставати залежними від контенту людей, які намагаються продати нам продукт або послугу, якщо ми не знаємо, чи це дійсно корисно для нашого здоров'я. Це те, що часто трапляється з харчовими добавками або планами тренувань. Корисно очистити список людей, за якими ми стежимо, і запитати себе, чи дійсно вони приносять щось позитивне в нашу фітнес-подорож, чи ні.



У фітнес-подорожі варто покладатися на експертів / Фото Drazen Zigic

Слід пам'ятати, що коли мова йде про здоров'я і фізичні вправи, соціальні мережі часто не є найкращим місцем для пошуку якісної інформації. Проте, є певні авторитети або комунікатори, чия інформація може бути дуже корисною. Ми просто повинні навчитися розрізняти їх.

Зрештою, йдеться про те, щоб прислухатися до своєї інтуїції та розуму. Якщо контент, який ми споживаємо, шкодить нашому психічному здоров'ю, ми повинні припинити його дивитися. Інформація, яку ми шукаємо, завжди повинна мати наукові докази. Тільки тоді вона дійсно покращить наше здоров'я.

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