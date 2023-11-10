Таке рідко трапляється з успішними бізнесменами, радше з переможцями лотерей, які просто не знають, що робити зі своїм раптовим виграшем. Або й зі звичайними людьми, які банкрутують через неправильне управління своїми фінансами.

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Нещодавнє дослідження показало, що більшість американських мільйонерів є власниками регіонального бізнесу. Вони не є якимись гендиректорами або впливовими діячами соціальних мереж, які кожні вихідні подорожують на екзотичні пляжі.

Три способи мислення, які роблять звичайних людей багатими

Іншими словами, ці мільйонери – звичайні люди зі звичайною роботою. Вони просто мислять та діють інакше, ніж більшість інших людей. Як працює їхній розум, пояснив публіцист, письменник та підприємець Даріус Фору.

Спосіб мислення перший: вийди з зони комфорту

Більшість людей не стають багатими, тому що не діють. Вони просто продовжують робити те саме знову і знову та в результаті залишаються там, де і є. Тобто заробляють приблизно однакову кількість грошей і боргів з року в рік і ніколи не набувають багатства. Треба вийти з такого стану.

Це не означає, що ти маєш покинути роботу і негайно розпочати власний бізнес. Або почати грати в азартні ігри з криптовалютами та акціями, про які прочитав в інтернеті.

Створити багатство можна, залишаючись у своїй зоні комфорту – просто треба діяти, діяти послідовно й не боятися невдач.

Мохніш Пабраї, наприклад, є одним з найуспішніших інвесторів, і він виріс у дешевих квартирах з родиною в Індії, поки його батько розпочинав і провалював різні бізнес-проєкти. Ось що він написав у своїй книзі:

Я багато разів бачив, як мої батьки втрачали все... І коли я кажу "втрачали все", то маю на увазі відсутність грошей, щоб купити продукти на завтра... Я ніколи не хочу пройти через це знову.



Один із найважливіших ключів до успіху – ніколи не зупинятися на досягнутому / Фото DrazenZigic@freepik

Тож Пабраї не залишав роботу в ІТ-компанії, доки його стартап не набрав достатньої кількості клієнтів і не заробив достатньо грошей. Та на цьому бізнесмен не зупинився – й об'єднав більшу частину свого капіталу з іншими інвесторами. Тобто Пабраї, на відміну від інших людей, які задовольнялися мінімальним успіхом, активно переслідував свої цілі.

Це і є ключ до того, як звичайні люди стають багатими: вони постійно діють, беруть на себе прораховані ризики та не здаються, коли стає важко.

Спосіб мислення другий: оптимізуй своє оточення

Є три рівні оточення, які суттєво впливають на твої фінанси: місто, в якому ти живеш, люди, з якими працюєш, і люди, з якими проводиш найбільше часу поза роботою. Отже, що радить Фору:

Живи у дешевшому місті – бодай на початках. У дорогому великому місті ти будеш значну частину доходу витрачати на оренду житла, проїзд і просто життя. Часто лише на зекономленому з цих трьох статей витрат можна зробити собі стартовий капітал.

– бодай на початках. У дорогому великому місті ти будеш значну частину доходу витрачати на оренду житла, проїзд і просто життя. Часто лише на зекономленому з цих трьох статей витрат можна зробити собі стартовий капітал. Уникай роботи з поганими людьми, інтриг, офісної політики. Усього, де можна натрапити на підступи та людей, які не захочуть бачити, як ти досягаєш успіху. Якщо ти перебуваєш у негативному середовищі, то тільки знищуєш свої шанси на успіх.

інтриг, офісної політики. Усього, де можна натрапити на підступи та людей, які не захочуть бачити, як ти досягаєш успіху. Якщо ти перебуваєш у негативному середовищі, то тільки знищуєш свої шанси на успіх. І "одружуйся з правильною людиною". Насправді це фінансова порада від Воррена Баффета. Якщо подумати, хто ж іще, окрім твоєї пари, має один із найбільших впливів на твої фінансові рішення? Це стосується й інших людей, які стають близькими: друзів, членів сім'ї тощо.



Дуже важливо ретельно формувати своє коло спілкування та праці / Фото garetsvisual@freepik

Спосіб мислення третій: думай на 50%, коли витрачаєш, і на 10%, коли не витрачаєш

Припустимо, ти хочеш купити найновіший iPhone за 1000 доларів. Проблема більшості речей, які ми купуємо, в тому, що їхня вартість з часом знижується. Це стосується автомобілів, меблів, одягу, електроніки тощо. Тому перед тим, як витрачати гроші на великі покупки, слід завжди думати про них із точки зору майбутнього.

Більшість наших речей деградує щонайменше на 50% упродовж 3 років. Після певного часу користування ми найчастіше продаємо ці речі за значно меншу суму, ніж вони коштували. А тепер порівняймо купівлю речей з інвестуванням твоїх грошей.

купівлю речей з інвестуванням твоїх грошей. Індекс S&P 500 зростає в середньому на 10% на рік. Завдяки силам компаундування, 1000 доларів коштуватиме 1610 через 5 років. Тобто на iPhone за 1000 доларів ти насправді витратиш 1610. А витратити гроші означає відмовитися від частини свободи та можливостей. Ось, що насправді представляють гроші.

Кожен витрачений долар – це ще один долар, втрачений на шляху до свободи. Та прийняти це – не означає, що треба стати накопичувачем грошей. Просто щоразу, коли ти витрачаєш, запитуй себе: "Чи варта ця річ свободи, яку я втрачаю?"