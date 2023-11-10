Такое редко случается с успешными бизнесменами, скорее с победителями лотерей, которые просто не знают, что делать со своим внезапным выигрышем. Или и с обычными людьми, которые банкротятся из-за неправильного управления своими финансами.

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Недавнее исследование показало, что большинство американских миллионеров являются владельцами регионального бизнеса. Они не являются какими-то гендиректорами или влиятельными деятелями социальных сетей, которые на каждых выходных путешествуют на экзотические пляжи.

Три образа мышления, которые делают обычных людей богатыми

Иными словами, эти миллионеры – обычные люди с обычной работой. Они просто мыслят и действуют иначе, чем большинство других людей. Как работает их разум, объяснил публицист, писатель и предприниматель Дариус Фору.

Образ мышления первый: выйди из зоны комфорта

Большинство людей не становятся богатыми, потому что бездействуют. Они просто продолжают делать то же снова и снова и в результате остаются стоять на месте. То есть зарабатывают примерно одинаковое количество денег и долгов из года в год и никогда не приобретают богатство. Надо выйти из этого состояния.

Это не значит, что ты должен бросить работу и немедленно начать собственный бизнес. Или начать играть в азартные игры с криптовалютами и акциями, о которых прочитал в интернете.

Создать богатство можно, оставаясь в своей зоне комфорта – просто нужно действовать, действовать последовательно и не бояться неудач.

Мохниш Пабрай, например, является одним из самых успешных инвесторов, и он вырос в дешевых квартирах с семьей в Индии, пока его отец начинал и проваливал разные бизнес-проекты. Вот что он написал в своей книге:

Я много раз видел, как мои родители теряли все... И когда я говорю "теряли все", то имею в виду отсутствие денег, чтобы купить продукты на завтра... Я никогда не хочу проходить через это снова.



Один из важнейших ключей к успеху – никогда не останавливаться на достигнутом / Фото DrazenZigic@freepik

Поэтому Пабрай не покидал работу в ІТ-компании, пока его стартап не набрал достаточного количества клиентов и не заработал достаточно денег. Но на этом бизнесмен не остановился – и объединил большую часть своего капитала с другими инвесторами. То есть Пабрай, в отличие от других людей, удовлетворявшихся минимальным успехом, активно преследовал свои цели.

Это и есть ключ к тому, как обычные люди становятся богатыми: они постоянно действуют, берут на себя просчитанные риски и не сдаются, когда становится тяжело.

Образ мышления второй: оптимизируй свое окружение

Есть три уровня окружения, которые оказывают существенное влияние на твои финансы: город, в котором ты живешь, люди, с которыми работаешь, и люди, с которыми проводишь большую часть времени вне работы. Итак, что советует Фору:

Живи в более дешевом городе – хоть по началу. В дорогом большом городе ты будешь значительную часть дохода тратить на аренду жилья, проезд и просто жизнь. Часто только на сэкономленном на этих трех статьях расходов можно сделать себе стартовый капитал.

– хоть по началу. В дорогом большом городе ты будешь значительную часть дохода тратить на аренду жилья, проезд и просто жизнь. Часто только на сэкономленном на этих трех статьях расходов можно сделать себе стартовый капитал. Избегай работы с плохими людьми, интриг, офисной политики. Всего, где можно встретить происки и людей, которые не захотят видеть, как ты преуспеваешь. Если ты находишься в отрицательной среде, то лишь уничтожаешь свои шансы на успех.

интриг, офисной политики. Всего, где можно встретить происки и людей, которые не захотят видеть, как ты преуспеваешь. Если ты находишься в отрицательной среде, то лишь уничтожаешь свои шансы на успех. И "женись на правильном человеке". На самом деле это финансовый совет от Уоррена Баффета. Если подумать, кто еще, кроме твоей пары, имеет одно из наибольших влияний на твои финансовые решения? Это касается и других людей, которые становятся близкими: друзей, членов семьи и так далее.



Очень важно тщательно формировать свой круг общения и труда / Фото garetsvisual@freepik

Образ мышления третий: думай на 50%, когда тратишь, и на 10%, когда не тратишь

Предположим, ты хочешь купить новейший iPhone за 1000 долларов. Проблема большинства вещей, которые мы покупаем, в том, что их стоимость со временем снижается. Это касается автомобилей, мебели, одежды, электроники и прочего. Поэтому перед тем, как тратить деньги на большие покупки, следует всегда думать о них с точки зрения будущего.

Большинство наших вещей деградируют по меньшей мере на 50% в течение 3 лет. После определенного времени пользования мы чаще всего продаем эти вещи за значительно меньшую сумму, чем они стоили. А теперь сравним покупку вещей с инвестированием твоих денег.

покупку вещей с инвестированием твоих денег. Индекс S&P 500 растет в среднем на 10% в год. Благодаря силам компаундирования, 1000 долларов будут стоить 1610 через 5 лет. То есть на iPhone за 1000 долларов ты на самом деле потратишь 1610. А потратить деньги значит отказаться от части свободы и возможностей. Вот что на самом деле представляют деньги.

Каждый израсходованный доллар – это еще один доллар, потерянный на пути к свободе. Но принять это не значит, что нужно стать накопителем денег. Просто каждый раз, когда ты тратишь, спрашивай себя: "Стоит ли эта вещь свободы, которую я теряю?"