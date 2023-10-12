У знайомствах завжди є ймовірність, що все піде дуже добре, що ти зустрінеш людину, з якою може бути майбутнє. Але також є ймовірність, що все піде не так, що зустрінуться люди, які тобі не підходять. Тому ти маєш бути обережним – так само, як і в реальному світі.

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Три типи людей, яких варто уникати у додатках для знайомств

Психолог Мартін Графф написав про це в Psychology Today. Він стверджує, що в цифровому світі є велика ймовірність натрапити на нарцисичних і токсичних людей. Також є люди, які просто меркантильні чи прагнуть маніпулювати іншими й насправді не шукають нічого серйозного. Тож треба навчитися розпізнавати тих, хто не вартий твого часу. Ось три типи таких людей: