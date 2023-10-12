У знайомствах завжди є ймовірність, що все піде дуже добре, що ти зустрінеш людину, з якою може бути майбутнє. Але також є ймовірність, що все піде не так, що зустрінуться люди, які тобі не підходять. Тому ти маєш бути обережним – так само, як і в реальному світі.
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Три типи людей, яких варто уникати у додатках для знайомств
Психолог Мартін Графф написав про це в Psychology Today. Він стверджує, що в цифровому світі є велика ймовірність натрапити на нарцисичних і токсичних людей. Також є люди, які просто меркантильні чи прагнуть маніпулювати іншими й насправді не шукають нічого серйозного. Тож треба навчитися розпізнавати тих, хто не вартий твого часу. Ось три типи таких людей:
- Нарциси й маніпулятори, темна тріада. Це люди, які є нарцисичними та використовують маніпулятивні техніки у власних цілях. Люди, які не є чесними або надійними, і які можуть бути дуже шкідливими. Додатки для знайомств – ідеальний простір для таких особистостей, особливо для нарцисичних, які можуть бути жахливими партнерами й легко йдуть на обман. Особливо слід остерігатися людей, які демонструють надмірну самовпевненість та егоїстичну поведінку.
- Примари. Примарність – це не нове явище, і воно часто трапляється в додатках для знайомств. Не варто бути надто наполегливим із тим, хто не відповідає або зникає на кілька днів, нічого не кажучи. Такі люди зазвичай не шукають стосунків і насправді не цікавляться людиною, з якою спілкуються. Тому найкращий варіант – це відпустити їх і рухатися далі. Це не означає, що треба покинути корабель тільки тому, що хтось довго не відповідає, але триматися за того, хто постійно тримає тебе на задньому плані, немає сенсу.
- Дарувальники "крихт любові". Мартін Графф пояснює, що, згідно з дослідженнями, "крихти любові – це переривчасте спілкування з романтичним інтересом, але без наміру розвивати стосунки". Це не те ж саме, що примари, а скоріше хтось, хто тримає тебе на гачку за допомогою дрібних крихт уваги. А це може змусити тебе думати, що є хороші шанси з цією людиною, коли насправді вона не шукає того ж самого.