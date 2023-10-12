В знакомствах всегда есть вероятность, что все пойдет очень хорошо, что ты встретишь человека, с которым может быть будущее. Но есть вероятность, что все пойдет не так, что встретятся люди, которые тебе не подходят. Поэтому ты должен быть осторожным – так же, как и в реальном мире.

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Три типа людей, которых следует избегать в приложениях для знакомств

Психолог Мартин Графф написал об этом в Psychology Today. Он утверждает, что в цифровом мире есть большая вероятность встретить нарциссичных и токсичных людей. Также есть люди, которые просто меркантильны или стремятся манипулировать другими и на самом деле не ищут ничего серьезного. Поэтому нужно научиться распознавать тех, кто не стоит твоего времени. Вот три типа таких людей: