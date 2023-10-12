В знакомствах всегда есть вероятность, что все пойдет очень хорошо, что ты встретишь человека, с которым может быть будущее. Но есть вероятность, что все пойдет не так, что встретятся люди, которые тебе не подходят. Поэтому ты должен быть осторожным – так же, как и в реальном мире.
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Три типа людей, которых следует избегать в приложениях для знакомств
Психолог Мартин Графф написал об этом в Psychology Today. Он утверждает, что в цифровом мире есть большая вероятность встретить нарциссичных и токсичных людей. Также есть люди, которые просто меркантильны или стремятся манипулировать другими и на самом деле не ищут ничего серьезного. Поэтому нужно научиться распознавать тех, кто не стоит твоего времени. Вот три типа таких людей:
- Нарциссы и манипуляторы, темная триада. Это люди нарциссические и использующие манипулятивные техники в собственных целях. Люди, которые не являются честными или надежными и могут быть очень вредными. Приложения для знакомств – идеальное пространство для таких личностей, особенно для нарциссических, которые могут быть ужасными партнерами и легко идти на обман. Особенно следует опасаться людей, которые демонстрируют чрезмерную самоуверенность и эгоистическое поведение.
- Призраки. Призрак – это не новое явление, и оно часто встречается в приложениях для знакомств. Не стоит быть упорным с тем, кто не отвечает или исчезает на несколько дней, ничего не говоря. Такие люди обычно не ищут отношения и действительно не интересуются человеком, с которым общаются. Поэтому самый лучший вариант – это отпустить их и двигаться дальше. Это не значит, что нужно покинуть корабль только потому, что кто-то долго не отвечает, но цепляться за человека, постоянно держащего тебя на заднем плане, нет смысла.
- Дарители "крошек любви". Мартин Графф объясняет, что, согласно исследованиям, "крошки любви – это прерывистое общение с романтическим интересом, но без намерения развивать отношения". Это не то же самое, что призраки, а скорее кто-то, кто держит тебя на крючке с помощью мелких крошек внимания. А это может заставить тебя думать, что есть хорошие шансы с этим человеком, когда на самом деле он не ищет того же.