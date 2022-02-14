Гаразд, ми, можливо, трохи перегинаємо палицю. Але дійсно є низка запитань, які можуть дещо напружити ситуацію. І на них ми й загостримо нашу увагу. Спойлер: у цьому списку не буде питання, пов'язаного з реальним віком панянки. Тож видихай.

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Чого не варто запитувати у жінки

Ти збираєшся все це їсти?

Завдяки цьому питанню вона раптом почуватиметься вже не прекрасною жінкою, а ненажерливим звіром. Крім того, чого ти хочеш досягнути цим питанням? Дозволь їй насолоджуватися соковитим стейком і картопелькою фрі, поки ти їси свій салат, занудо…



Оціни її смак, а не акцентуй на розмірі порції / Фото Pablo Merchán Montes

Я кращий в ліжку, ніж твої колишні?

По-перше, це доволі незручне запитання. По-друге, навіщо тобі це знати? Це показує, що ти сумніваєшся у власних уміннях і можливостях.

Краще запитай: Що я можу зробити, щоб ти отримала ще більше задоволення?

У тебе що, місячні?

Особливо часто це питання ставлять хлопці, які ніяк не можуть переконати дівчину зайнятися сексом. Чоловіче, у неї може бути 100500 причин не робити цього вже і зараз. І ти повинен з ними рахуватися. Але не потрібно відразу ж закидати її ідіотськими питаннями.

Зрозумій, що вона може бути не в настрої або просто не готова до інтимної зустрічі. І це цілком нормально.

Чому ти досі самотня?

Якщо твоя мета – змусити її почуватися погано, то це просто ідеальне запитання. Ти, по суті, ставиш її у глухий кут. Адже будь-яка відповідь здаватиметься банальним виправданням.

Пам'ятай, що вона тобі нічого не повинна. Тим паче пояснювати, чому досі не у стосунках. Вона пішла з тобою на побачення. От і тішся з того факту!



Не запитуй у неї, чому вона досі не у стосунках / Фото Pablo Merchán Montes

Чому ти виглядаєш такою сердитою?

Особливо кепсько ставити подібні питання зовсім незнайомій панянці. По-перше, вона не зобов'язана усміхатися у режимі 24 на 7. По-друге, у неї може бути безліч причин для того, щоб день пішов коту під хвіст.

Тож краще спробуй її розважити та позбавити негативних емоцій. А от від нагнітання краще відмовитися взагалі.

Ти погано спала?

Якщо ти вважаєш, що усім навколо надзвичайно потрібна твоя щирість, то ми змушені тебе засмутити. Іноді краще промовчати, коли тобі здається, що саме ти зобов'язаний сказати правду. Виявив у неї мішки під очима? То не треба їй ціле побачення нагадувати про те, що здорова людина повинна спати по 7 – 8 годин і не дивитися до 3 ранку Netflix. Домовилися?

Краще зроби їй комплімент. Дозволь дівчині поруч з тобою буквально розквітнути. Повір, їй буде дуже приємно.

Зі скількома чоловіками ти спала?

Це питання може перетворитися на справжню катастрофу. Почнімо з простого. Ти сумніваєшся у її порядності? Тоді навіщо це питати. Гаразд, а якщо вона переспала з досить великою кількістю чоловіків? Тоді як ти до неї ставитимешся Якщо ж їх було тільки двоє, то це тебе потішить?

Якщо ж бути серйозним, то це не твоя справа. Її інтимний досвід – це її інтимний досвід. І тоді не варто забивати ним собі баки, домовилися?



Зосередься на ній, а не на її колишніх партнерах / Фото The Paris Photographer

Це цікаво Ти подобатимешся кожній панянці, якщо у тебе є ці риси

Звичайно ж, цей список запитань можна продовжувати нескінченно. Твоя задача більше дізнатися про неї, про її відчуття, емоції та переживання. Краще розпитуй її про роботу, подорожі, хобі та й узагалі те, що робить її життя яскравішим. А от гострі та доволі провокативні запитання залиш на колись...