Цей хлопець розповів, як схуднув на 80 кілограмів: як він тепер виглядає

У Кріса була зайва вага з 11 років, і він не може згадати час, коли цифри не завдавали йому проблем зі здоров'ям. Але, як ти вже зрозумів, наш герой провів над собою титанічну роботу. Усе для того, щоб позбутися зайвого. Дивися, як тепер виглядає Кріс.

Йому вдалося не лише позбутися 80 кілограмів, а й трансформуватися до невпізнання. Гарантуємо, історія кріса надихне і тебе почати працювати над своїм тілом.

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"У 16 років мені зробили операцію на спині, тому що я ніс просто занадто велику вагу", – зізнається він.

І в нього були не лише фізичні, а й психічні проблеми. Кріс розповідає, що почувався пригніченим, а також справжнім бранцем у власному тілі.

Та й життя не надто шкодувало його. У Кріса помер друг, а матір потрапила до в'язниці. Усе це ще більше занурило його в депресію. Тож, не дивно, вага почала рости ще активніше.

"Усе це сталося одночасно, я дізнався обидві новини в один і той же день. Я, мабуть, набрав ще 10 – 20 кілограмів протягом двох місяців. Я дуже погано харчувався", – зауважує він.

Вага Кріса досягла 172 кілограми та продовжувала зростати. Але, на щастя, усе змінилося.

У мене був друг, який помітив, що я справді постраждав. Він звернувся до мене, він дав мені план дієти та кілька базових вправ. Протягом перших шести тижнів я втратив 19 кілограмів, і з того часу я був заблокований... Було надзвичайно складно внести зміни до моєї дієти, харчування просто приносить мені задоволення. Тому мені довелося подолати це, щоб отримати більше впевненості у собі,

– розповідає Кріс.

Дивися на відео, як змінився Кріс за останній час:

Він суворо дотримувався цієї дієти протягом дев'яти місяців, і в міру того, як його фізична форма покращилася, він встановив регулярний режим вправ. При ньому він пробігав 3 кілометри та тренувався щонайменше годину щодня, поєднуючи тягарі та HIIT-тренування.

Загалом Крісові вдалося схуднути на 80 кілограмів. І на цьому він вирішив не зупинятися.

Його наступні цілі – продовжувати нарощувати силу та м'язи. Але, на відміну від багатьох, хто зазнав трансформації тіла, Кріс не планує видаляти зайву шкіру, яка залишилася внаслідок втрати ваги.

"Мене не цікавить операція з видалення шкіри. Це мій почесний знак, мій доказ завзятої праці. Це завжди підштовхуватиме мене до подальшого розвитку, бо це завжди посилюється і завжди триматиме мене в курсі", – каже він.

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Історія Кріса надихає. Він не лише зміг суттєво змінити своє тіло, а й неабияк потурбуватися про своє здоров'я. Маємо надію, що його історія надихне й інших.