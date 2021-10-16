Звичайним протеїновим коктейлем уже нікого не здивуєш. Але ж можна поєднати приємне з корисним: каву та коктейль. І ми знаємо кілька перевірених рецептів, які однозначно варто спробувати!

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Ми знаємо про переваги кави: вона смачна, пробуджує нас і дає імпульс для тренувань. То, чом би не об'єднати це чорне золото з білком. Як? Просто додай протеїновий порошок до кави. Так ти отримаєш справжню протеїнову бомбу в одній чашці!

Перш за все, важливо вибрати тип напою. Ти хочеш смачну гарячу каву або свіжу прохолодну? Що тобі потрібно для її приготування? Бажано блендер, але підійде також і шейкер.

Тепла протеїнова кава

Інгредієнти:

1 ½ чашки гарячої кави

1 мірна ложка протеїнового порошку

Необов'язково: підсолоджувач, наприклад, ванільний сироп.



Рецепти приготування протеїнової кави / Фото Unsplash

Холодна протеїнова кава

Інгредієнти:

1 ½ чашки охолодженої кави

1 мірна ложка протеїнового порошку

Кубики льоду (або, якщо калорії не мають значення, морозиво)

Необов'язково: трохи арахісового масла.

Для приготування протеїнової кави усі інгредієнти додаємо у блендер або шейкер і змішуємо. Переливаємо у склянку та насолоджуємося!

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Протеїнова кава може стати відмінною альтернативою звичайним коктейлям. Але варто пам'ятати про те, що надто багато споживати її не варто. Це може бути не надто корисно для твого здоров'я.