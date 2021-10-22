Згідно з новим дослідженням, опублікованим у Human Kinetics Journal, відволікання себе під час бігу може стати ключем до підвищення ефективності виконання цієї вправи. Тож пора нарешті відмовитися від твердження, що під час бігу слухати музику – кепська ідея.

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І хоч це було невелике дослідження, в якому брали участь 20 жінок віком від 18 до 30 років, воно пролило світло на біг. Учасницям вимірювали рівень кисню, дихання, частоту серцевих скорочень, рівень лактату в крові та напругу. Усе для того, щоб визначити продуктивність під час бігу на біговій доріжці протягом 60 хвилин на 70% їхньої максимальної швидкості.

Результати дослідження

Дослідження показало, що коли учасники відволікалися на зовнішні подразники, вони споживали менше кисню, мали нижчий рівень лактату в крові, а також нижчий рейтинг сприйманого навантаження. Усе це в порівнянні з тими, хто зосередився лише на бігу.

Зауважимо, що це не перше дослідження, в якому перевіряється сила відволікання уваги, також відома як гіпотеза обмеженої дії. Згідно з журналом Motor Behavior, у 2017 році стрибуни у довжину, які зосередилися на тому, де приземлитися, а не на техніці стрибків, стрибнули далі.



Відволікання від самого бігу дозволяє покращувати результати / Фото Unsplash

Гіпотеза обмеженої дії продовжувала підтверджуватися для безлічі видів діяльності: від змагань з веслування до базових м'язових вправ. Це призводило до покращення рухів і витривалості, адже суб'єкт зосереджувався на зовнішніх стимулах, а не на внутрішніх.

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Чи готуєшся ти до марафону, або виконуєш звичайну пробіжку, ти можеш очікувати, що зможеш досягнути кращих результатів, якщо тебе щось відволікатиме. І зовсім необов'язково слухати музику. Можна завантажити аудіокнигу або подкасти. Або просто зосереджуйся на звуках навколо. Усе це дозволить отримати більше від бігу.