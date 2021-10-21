Ці 5 кроків зроблять твою анкету на сайті знайомств ідеальною

Твій профіль на сайті знайомств – відображення того, хто ти є в очах усього світу. Це дає уявлення про твою особистість та те, як ти хочеш, щоб тебе бачили інші. Улюблений колір, спортивна гра або серіал. Ці та інші деталі дозволять більше про тебе зрозуміти тій, хто потенційно може стати твоєю дівчиною.

Ми ж спробуємо назвати кілька важливих кроків, які зроблять твою анкету на сайті знайомств ідеальною. Гарантуємо, на тебе очікує справжній успіх, який дуже скоро принесе бажаний результат!

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1. Завантаж багато фотографій

На твоїй анкеті має бути безліч фотографій. І тут мовиться не про світлини зірок. Нагадуємо, кожен кадр можна пробити за допомогою гугла та виявити, що ти видаєш за когось іншого.

Мовиться про кілька портретних фото та кадрів на повний зріст. Вони дозволять дівчині краще уявити твої параметри.

Якщо є фото у плавках з відпочинку на морі – не соромся викладати його також. Такі світлини дівчатам подобаються не менше. Особливо, якщо ти володар заповітних шести кубиків преса.



У твоєму профілі має бути кілька твоїх різних фото / Фото Unsplash

2. Продовжуй оновлювати профіль

Дослідження показують, що оновлення твоєї біографії на сайті знайомств дозволяє глибше освоїтися у цій області. У динаміці додатку також відображається більше профілів і збігів. Тож, якщо ти достатньо заповниш свій профіль, отримаєш вищі шанси знайти дівчину, чиї смаки відповідають твоїм.

Приділи заповненню анкети достатньо часу. Це твоє резюме, але у світі знайомств.

3. Уникай дурнуватих кліше

Не варто використовувати попсові цитати з чоловічих пабліків. Чесно кажучи, це радше свідчить про відсутність у тебе творчих здібностей. А ще це може знизити шанси на отримання справжніх збігів.

Твоя задача – створити незвичайну й унікальну біографію, яка дозволить дівчині краще зрозуміти тебе.



Уникай ідіотських кліше, які лише дратують / Фото Unsplash

4. Простого "Привіт" недостатньо

Привітатися – розумно та потрібно. Але це не означає, що цього достатньо для повноцінного знайомства. Намагайся не обмежуватися одним словом. Шукай незвичайні фрази або компліменти, які можуть дійсно привернути увагу до тебе.

Просте "Привіт" або смайлик можуть так і залишитися без відповіді.

5. Відповідай активно

Не забувай про свої збіги у додатках для знайомств. Будь активним і відповідай на повідомлення тих дівчат, які почали з тобою спілкуватися. Будь готовим до того, що тобі потрібно буде кілька днів спілкуватися в мережі, перш ніж вдасться вибратися на каву.

Нагадаємо, що жінки з радістю спілкуються в мережі, щоб перевірити твою адекватність. Тож не підкачай!



Відписуй дівчатам, з якими спілкуєшся, активно / Фото Unsplash

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Візьми на озброєння ці поради, щоб досягнути успіху у пошуках дівчини на сайтах знайомств. Відповідально підійди до заповнення анкети, а також будь максимально активним у спілкуванні. І ми гарантуємо, що у тебе все вийде!