Якщо ж тебе є сумніви, то ми допоможемо тобі розібратися. До твоєї уваги 5 ознак, які свідчать про те, що ти ще не готовий до серйозних стосунків. Гайда перевіряти себе!

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1. Ти відчуваєш потребу не бути самотнім

Якщо ти відчуваєш тривогу або дискомфорт, коли залишаєшся на самоті, це може бути показником того, що ти занадто залежиш від зовнішніх ситуацій або факторів, які роблять тебе щасливим. І якщо саме тому ти хочеш повернутися до фази побачень, це не дуже розумно. Очікувати підтримки від партнера – це нормально, але шукати партнера, щоб втекти від самотності, – це неправильно для тебе і для неї.

Щастя і підтримка, яких ти шукаєш, повинні виходити від тебе самого. Тому, перш ніж вступати у стосунки, навчися бути щасливим з самотністю, яку ти маєш зараз. Знайди свою власну радість, танцюй сам з собою і ходи на побачення. Якщо ти все ще думаєш, що це не те, що тобі потрібно, тоді подумай про стосунки.



Не варто будувати стосунки, якщо ти просто хочеш втекти від самотності / Фото marymarkevich

2. Ти думаєш: "Я можу її змінити"

Ти бачиш людину, вона тобі подобається, ти в неї закохуєшся, але в ній є певні риси, які ти не можеш терпіти. Тоді з'являється думка: "Я можу її змінити". Але не варто!

Якщо ти вважаєш, що твоя партнерка потребує змін і повинна бути сформована відповідно до твоїх уподобань, це явно свідчить про те, що ти не приймаєш її такою, якою вона є. Розвиток людини як особистості є природним, але примушувати її розвиватися відповідно до твоїх власних стандартів – це погано, і ти не повинен цього робити.

Це зашкодить не лише їй, але й тобі, якщо вона не зміниться в довгостроковій перспективі. Отже, якщо ти не можеш сприймати її та жити з нею такою, якою вона є або якою вона може стати, краще не намагатися продовжувати стосунки.

3. Тобі здається, що з нею ти повинен бути іншим

Якщо твоя майбутня партнерка або людина, з якою ти хочеш бути поруч, натякає тобі на те, що ти повинен змінитися, або ти відчуваєш, що ти не "на висоті" з нею, можливо, це не ті стосунки, які тобі потрібні.

Якщо ти відчуваєш, що повинен змінити свою особистість, щоб відповідати її очікуванням, це свідчить про те, що ти не зможеш бути справжнім, справжнім собою у цих стосунках. І навпаки, це також актуально. Якщо їй потрібно прикидатися іншою людиною з тобою, це не є здоровим для вас обох. Тому краще не вступати у стосунки з тим, з ким ти не можеш бути собою.

4. Ти не можеш відкритися їй

Чесність і відкритість дуже важливі для процвітання стосунків. Як партнери, ви повинні мати дуже мало секретів один від одного, і це має бути людина, якій ти довіряєш свої найпотаємніші таємниці.

Тому, якщо ти вважаєш, що з іншою людиною ти можеш бути лише вибірковим у секретах або не бажаєш відкриватися їй, можливо, зараз не найкращий час для стосунків. Це може натякати на емоційний бар'єр з твого боку, і поки ти не відчуєш себе комфортно, краще не продовжувати стосунки.

5. Ти все ще іноді сумуєш за свою колишньою

Якщо у тебе залишилися якісь затяжні емоції або невирішені питання з твоїх минулих стосунків, це може призвести до поганих стосунків у теперішньому житті. Сумувати за ними, згадувати їх, намагатися зв'язатися з колишньою під час фази "рухатися далі" – все це може призвести до проблем з новою партнеркою.

Тому, якщо ти постійно думаєш про минулі стосунки або хочеш повернутися до тієї людини, постарайся не витрачати чужий час, намагаючись показати їй, що ти насправді хочеш мати з нею стосунки.

Бонус: Ти не хочеш викладатися на всі 100%

Виходячи з того, що ти сумуєш за колишньою партнеркою і хочеш повернутися до неї, у тебе може виникнути відчуття, що ти вступаєш у стосунки лише для того, щоб розлучитися з нею. Якщо ти переслідуєш когось тільки тому, що хочеш його забути, це не принесе нічого хорошого.



Не будуй стосунки, якщо не готовий викладатися на повну / Фото wayhomestudio

Якщо ти не викладаєшся у стосунках на всі 100%, прямо чи опосередковано, це стане для тебе великим червоним прапором. Тому замість того, щоб бути емоційно недоступним і просто використовувати когось, щоб рухатися далі, і не вкладати всі свої зусилля у побудову цих стосунків, тобі краще сісти і поговорити з собою про те, що ти відчуваєш у цей момент. Краще не використовувати когось і точно не у формі стосунків.

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Якщо ти все ще не відпустив минулі стосунки – не починай будувати нові. Якщо не готовий викладатися на повну – не починай стосунки. Або ж починай, але тобі потрібно бути чесним з обраницею та пояснити їй, чого ти хочеш від стосунків. Головне – бути щирим, чесним і собою.