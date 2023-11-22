Если же у тебя есть сомнения, то мы поможем тебе разобраться. К твоему вниманию 5 признаков, свидетельствующих о том, что ты еще не готов к серьезным отношениям. Айда проверять себя!

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1. Ты чувствуешь необходимость не быть одиноким

Если ты испытываешь тревогу или дискомфорт, когда остаешься в одиночестве, это может быть показателем того, что ты слишком зависим от внешних ситуаций или факторов, делающих тебя счастливым. И если именно поэтому ты хочешь вернуться в фазу свиданий, это не очень разумно. Ожидать поддержки от партнера – это нормально, но искать партнера, чтобы уйти от одиночества, – это неправильно для тебя и для нее.

Счастье и поддержка, которые ты ищешь, должны исходить от тебя самого. Поэтому, прежде чем вступать в отношения, научись быть счастливым с одиночеством, которое ты имеешь сейчас. Найди свою собственную радость, танцуй сам с собой и ходи на свидание. Если ты все еще думаешь, что это не то, что тебе нужно, подумай об отношениях.



Не стоит строить отношения, если ты просто хочешь уйти от одиночества / Фото marymarkevich

2. Ты думаешь: "Я могу ее изменить"

Ты видишь человека, он тебе нравится, ты в него влюбляешься, но в нем есть определенные черты, которые ты не можешь терпеть. Тогда появляется мысль: "Я могу изменить ее". Но не стоит!

Если ты считаешь, что твоя партнерша нуждается в изменениях и должна быть сформирована в соответствии с твоими предпочтениями, это явно свидетельствует о том, что ты не принимаешь ее такой, какой она есть. Развитие человека как личности естественно, но заставлять его развиваться в соответствии с твоими собственными стандартами – это плохо, и ты не должен этого делать.

Это повредит не только ей, но и тебе, если она не изменится в долгосрочной перспективе. Итак, если ты не можешь воспринимать ее и жить с ней такой, какой она есть или какой она может стать, лучше не пытаться продолжать отношения.

3. Тебе кажется, что с ней ты должен быть другим

Если твоя будущая партнерша или человек, с которым ты хочешь быть рядом, намекает на то, что ты должен измениться, или ты чувствуешь, что ты не "на высоте" с ней, возможно, это не те отношения, которые тебе нужны.

Если ты чувствуешь, что должен изменить свою личность, чтобы соответствовать ее ожиданиям, это свидетельствует о том, что ты не сможешь быть настоящим, подлинным собой в этих отношениях. И наоборот, это тоже актуально. Если ей нужно притворяться другим человеком с тобой, это не здорово для вас обоих. Поэтому лучше не вступать в отношения с тем, с кем ты не можешь быть собой.

4. Ты не можешь открыться ей

Честность и открытость очень важны для процветания отношений. Как партнеры, вы должны иметь очень мало секретов друг от друга, и это должен быть человек, которому ты доверяешь свои самые сокровенные тайны.

Поэтому, если ты считаешь, что с другим человеком ты можешь быть только выборочным в секретах или не желаешь открываться ему, возможно, сейчас не самое лучшее время для общения. Это может намекать на эмоциональный барьер с твоей стороны, и пока ты не почувствуешь себя комфортно, лучше не продолжать отношения.

5. Ты все еще иногда скучаешь по своей бывшей

Если у тебя остались какие-то затяжные эмоции или нерешенные вопросы с твоих прошлых отношений, это может привести к плохим отношениям в нынешней жизни. Скучать по ним, вспоминать их, пытаться связаться с бывшей во время фазы "двигаться дальше" – все это может привести к проблемам с новой партнершей.

Поэтому, если ты постоянно думаешь о прошлых отношениях или хочешь вернуться к тому человеку, постарайся не тратить чужое время, пытаясь показать ей, что ты действительно хочешь иметь с ней отношения.

Бонус: Ты не хочешь выкладываться на все 100%

Исходя из того, что ты скучаешь по бывшей партнерше и хочешь вернуться к ней, у тебя может возникнуть ощущение, что ты вступаешь в отношения только для того, чтобы расстаться с ней. Если ты преследуешь кого-то только потому, что хочешь его забыть, это не принесет ничего хорошего.



Не строй отношения, если не готов выкладываться на полную / Фото wayhomestudio

Если ты не выкладываешься в отношениях на все 100%, прямо или косвенно, это станет для тебя большим красным флагом. Поэтому вместо того, чтобы быть эмоционально недоступным и просто использовать кого-то, чтобы двигаться дальше, и не вкладывать все свои усилия в построение этих отношений, тебе лучше сесть и поговорить с собой о том, что ты ощущаешь в этот момент. Лучше не использовать кого-то и точно не в форме отношений.

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Если ты все еще не отпустил прошлые отношения, не начинай строить новые. Если не готов выкладываться по полной – не начинай отношения. Или начинай, но тебе нужно быть честным с избранницей и объяснить ей, чего ты хочешь от отношений. Главное – быть искренним, честным и собой.