Якщо ж і виявиш, то не варто відразу ж панікувати. Пам'ятай, що це лише ймовірність того, що зрада може з'явитися у ваших стосунках. Але її можна уникнути. якщо спілкуватися, ділитися емоціями та бути відкритими до інтимних експериментів.

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1. Діва

Вони не схожі на тих, хто буде зраджувати. У них дуже високий рівень самооцінки, тому це може призвести до того, що вони першими вийдуть за двері, якщо зловлять зраду свого чоловіка або дружини. Але цей знак Зодіаку в цілому лицемірить у певних аспектах, і один з них охоплює зраду. Вони часто будуть тими, хто зраджує, і вони настільки ретельно все планують, що їх рідко ловлять на цьому.

2. Скорпіон

Скорпіони – чудові коханці, які відчувають себе так, ніби знають один одного все життя. Однак у багатьох випадках ви можете ніколи не дізнатися свого Скорпіона настільки добре, оскільки вони відомі своєю потайливістю. Вони можуть легко брехати крізь зуби і бути при цьому дуже переконливими. Це одна з причин, чому їм часто вдається вийти сухими з води у випадку зради.

3. Водолій

Цей знак Зодіаку зазвичай вважається вірним, але щойно вони відчувають, що в їхньому житті щось не так, вони шукають підтвердження від своїх коханих через невпевненість у собі. Це змушує їх зраджувати. Вони навіть соромляться себе, що ще більше спонукає їх приховувати свої зради.



Водолії можуть зраджувати через свою невпевненість / Фото stefamerpik

4. Лев

Левам вдається уникнути тиску зради, навіть коли вони стикаються з дивовижними кандидатами на шлюб, але це твердження істинне лише до моменту одруження. Після одруження Лев, який потребує постійної уваги, починає відчувати себе обділеним, тому що звичайні люди не можуть приділяти їм 100% уваги, адже у них так багато інших життєвих аспектів, з якими потрібно справлятися. Тому, коли у них бувають невдалі місяці або роки в шлюбі, деякі Леви замислюються про позашлюбні зв'язки.

5. Риби

Вони постійно зраджують емоційно, адже живуть в якійсь фантастичній країні, де є тільки жінки, які буквально щойно зійшли з червоної доріжки. Але так не буває. Навіть якщо вони одружуються, вони мають великі романтичні очікування від своїх партнерів. Якщо вони не виправдовуються, то Риби, швидше за все, шукатимуть собі інших.

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Козероги, Овни, Тельці, Раки, Близнюки, Терези та Стрільці, як правило, відомі своєю вірністю і рідко зраджують. Хіба що в них винятково виправдані обставини.