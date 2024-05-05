Їм важко послабити свою хватку і сказати: "Вибач". Примітно, що й приймають вибачення вони також неохоче. Адже глибоко переконані, що це рівнозначно вибаченню за завдану шкоду, а що їм завдали шкоди, вони визнати ніколи не готові.
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Ось ці знаки Зодіаку, які не перепрошують і не пробачають
Телець (20 квітня – 20 травня).
- Вони не прикидаються, коли демонструють невблаганну самовпевненість.
- Як земний знак, Телець вважає, що просити пробачення – це наче втратити позиції або визнавати поразку.
Прикладом може бути президент США Гаррі Трумен, який закликав: "Несіть битву до них. Не дозволяйте їм принести її вам. Переведіть їх в оборону і ніколи ні за що не перепрошуйте".
Лев (23 липня – 22 серпня).
- Вибачення вимагає певного рівня саморефлексії та чаші, повної смирення. А Леви не люблять смиренних. Ці великі коти мають велику енергію, вони часто діють, не замислюючись про вплив на інших.
- У найгіршому випадку Леви створюють навколо себе зневажливу атмосферу коронованості, яка робить їх несприйнятливими до помилок і звільняє від вибачень. Леви сприймають вибачення як образу своєї гідності, оскільки їхні переконання і поведінка невіддільні від того, ким вони є.
Деякі люди просять пробачення значно рідше, ніж інші, й астрологія вказує на них / Фото freepik
Яскравий приклад нерозкаяної королеви-Левиці – Мадонна, яка постійно відмовлялася просити вибачення за те, хто вона, чого хоче, за музику, яку створює, за роботу, яку виконала, або за свою палку ненависть до гортензій.
Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада).
- Володарі царства таємниць і перетворень, Скорпіони добре знаються на психологічних маніпуляціях і вправно перекладають провину. Вони охоче поливають брудом ображену сторону, відвертають увагу від своєї відповідальності та створюють сценарій, за яким людина, що просить вибачення, відчуває себе винуватою перед ними.
- Це майстерно, це диявольськи, і це змушує мозок їхніх ворогів боліти. Найкращий вихід у танці з цією небезпекою – відмовитися підкорятися цій тіньовій грі. Ні, Скорпіон не пробачить і не поступиться, але почне поважати тебе.
Прикладами нерозкаяних Скорпіонів є Вайнона Райдер і Кеті Гріффін, які відмовилися просити вибачення за імітацію статевого акту зі співведучим Андерсоном Купером під час прямого новорічного ефіру на CNN, присвяченого початку 2013 року.