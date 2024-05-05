Їм важко послабити свою хватку і сказати: "Вибач". Примітно, що й приймають вибачення вони також неохоче. Адже глибоко переконані, що це рівнозначно вибаченню за завдану шкоду, а що їм завдали шкоди, вони визнати ніколи не готові.

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Ось ці знаки Зодіаку, які не перепрошують і не пробачають

Телець (20 квітня – 20 травня).

Вони не прикидаються, коли демонструють невблаганну самовпевненість.

Як земний знак, Телець вважає, що просити пробачення – це наче втратити позиції або визнавати поразку.

Прикладом може бути президент США Гаррі Трумен, який закликав: "Несіть битву до них. Не дозволяйте їм принести її вам. Переведіть їх в оборону і ніколи ні за що не перепрошуйте".

Лев (23 липня – 22 серпня).

Вибачення вимагає певного рівня саморефлексії та чаші, повної смирення. А Леви не люблять смиренних. Ці великі коти мають велику енергію, вони часто діють, не замислюючись про вплив на інших.

Ці великі коти мають велику енергію, вони часто діють, не замислюючись про вплив на інших. У найгіршому випадку Леви створюють навколо себе зневажливу атмосферу коронованості, яка робить їх несприйнятливими до помилок і звільняє від вибачень. Леви сприймають вибачення як образу своєї гідності, оскільки їхні переконання і поведінка невіддільні від того, ким вони є.

Деякі люди просять пробачення значно рідше, ніж інші, й астрологія вказує на них / Фото freepik

Яскравий приклад нерозкаяної королеви-Левиці – Мадонна, яка постійно відмовлялася просити вибачення за те, хто вона, чого хоче, за музику, яку створює, за роботу, яку виконала, або за свою палку ненависть до гортензій.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада).

Володарі царства таємниць і перетворень, Скорпіони добре знаються на психологічних маніпуляціях і вправно перекладають провину. Вони охоче поливають брудом ображену сторону, відвертають увагу від своєї відповідальності та створюють сценарій, за яким людина, що просить вибачення, відчуває себе винуватою перед ними.

і вправно перекладають провину. Вони охоче поливають брудом ображену сторону, відвертають увагу від своєї відповідальності та створюють сценарій, за яким людина, що просить вибачення, відчуває себе винуватою перед ними. Це майстерно, це диявольськи, і це змушує мозок їхніх ворогів боліти. Найкращий вихід у танці з цією небезпекою – відмовитися підкорятися цій тіньовій грі. Ні, Скорпіон не пробачить і не поступиться, але почне поважати тебе.

Прикладами нерозкаяних Скорпіонів є Вайнона Райдер і Кеті Гріффін, які відмовилися просити вибачення за імітацію статевого акту зі співведучим Андерсоном Купером під час прямого новорічного ефіру на CNN, присвяченого початку 2013 року.

Важливо! Астрологія – це захоплива та цікава частина нашого життя, що іноді допомагає нам глибше розуміти себе та світ. Проте слід пам'ятати, що наукової доведеності у ній немає, тому не варто покладатися на астрологію, натомість треба завжди зберігати критичне мислення.