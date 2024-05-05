Им трудно ослабить свою хватку и сказать: "Прости". Примечательно, что и принимают извинения они также неохотно. Ведь глубоко убеждены, что это равнозначно извинению за нанесенный вред, а что им нанесли вред, они признать никогда не готовы.

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Вот эти знаки Зодиака, которые не просят прощения и не прощают

Телец (20 апреля – 20 мая).

Они не притворяются, когда демонстрируют неумолимую самоуверенность.

Как земной знак, Телец считает, что просить прощения – это как будто потерять позиции или признать поражение.

Примером может послужить президент США Гарри Трумэн, который призывал: "Несите битву к ним. Не позволяйте им принести ее вам. Переведите их в оборону и никогда ни за что не извиняйтесь".

Лев (23 июля – 22 августа).

Прощение требует определенного уровня саморефлексии и чаши, полной смирения. А Львы не любят смиренных. Эти большие коты имеют большую энергию, они часто действуют, не задумываясь о влиянии на других.

Эти большие коты имеют большую энергию, они часто действуют, не задумываясь о влиянии на других. В худшем случае Львы создают вокруг себя пренебрежительную атмосферу коронованности, которая делает их невосприимчивыми к ошибкам и освобождает от извинений. Львы воспринимают извинения как оскорбление своего достоинства, поскольку их убеждения и поведение неотделимы от того, кем они являются.

Некоторые люди просят прощения значительно реже, чем другие, и астрология указывает на них / Фото freepik

Яркий пример нераскаянной королевы-Львицы – Мадонна, которая постоянно отказывалась просить прощения за то, кто она, чего хочет, за музыку, которую создает, за работу, которую выполнила, или за свою страстную ненависть к гортензиям.

Скорпион (23 октября – 21 ноября).

Властелины царства тайн и превращений, Скорпионы хорошо разбираются в психологических манипуляциях и ловко перекладывают вину. Они охотно поливают грязью обиженную сторону, отвлекают внимание от своей ответственности и создают сценарий, по которому человек, просящий прощения, чувствует себя виноватым перед ними.

и ловко перекладывают вину. Они охотно поливают грязью обиженную сторону, отвлекают внимание от своей ответственности и создают сценарий, по которому человек, просящий прощения, чувствует себя виноватым перед ними. Это мастерски, это дьявольски, и это заставляет мозг их врагов болеть. Лучший выход в танце с этой опасностью – отказаться подчиняться этой теневой игре. Нет, Скорпион не простит и не уступит, но начнет уважать тебя.

Примерами нераскаянных Скорпионов являются Вайнона Райдер и Кэти Гриффин, которые отказались извиняться за имитацию полового акта с соведущим Андерсоном Купером во время прямого новогоднего эфира на CNN, посвященного началу 2013 года.

Важно! Астрология – это увлекательная и интересная часть нашей жизни, что иногда помогает нам глубже понимать себя и мир. Однако следует помнить, что научной доказанности в ней нет, поэтому не стоит полагаться на астрологию, вместо этого надо всегда сохранять критическое мышление.