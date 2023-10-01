Риси, якими вони володіють, можуть призвести до нещасних випадків у різних ситуаціях, від дорожньо-транспортних пригод до травм на робочому місці та побутових нещасних випадків. Уникнення нещасних випадків передбачає самосвідомість, покращення концентрації уваги, дотримання протоколів безпеки та відповідальне прийняття рішень.

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Щойно ми спрямуємо ці питання в потрібне русло, деякі з цих людей, що належать до певних знаків Зодіаку, можуть запобігти всім цим нещасним випадкам. Ось список тих знаків, які найбільш схильні до нещасних випадків, а також поради, як їх уникнути.

1. Діва

Цей знак Зодіаку дуже зосереджений на своїх цілях і часто не помічає того, що відбувається навколо. Їхні нещасні випадки, як правило, трапляються на очах у небажаної аудиторії, і вони добре відомі тим самим. Але Діви також дуже дотепні, тому в таких ситуаціях їм вдається зберегти власне обличчя.

2. Терези

Терези доброзичливі і дуже екстравертовані. Вони люблять бути на людях, але це є їхнім недоліком у моменти, коли вони стають незграбними. Ці моменти трапляються через їхню звичку тяжіти до розваг та ігор, які призводять до серйозних неприємностей. Ця схильність до ризику рідко працює на їхню користь.



Терези бувають незграбними через тяжіння до розваг / Фото wayhomestudio

3. Близнюки

Цей знак Зодіаку любить добре проводити час зі своїми близькими, особливо в компанії друзів. Близнюки схильні до нещасних випадків, тому що їм дуже легко нудьгувати, і саме їхнє нетерпіння шкодить їм. Вони часто зрізають кути, щоб прискорити процес. Вони також люблять розповідати кумедні історії, щоб розсмішити оточуючих, так що у них є спосіб справлятися зі своїм збентеженням.

4. Стрілець

Цей знак Зодіаку цінує свою свободу, а також не прислухається до чужих порад. Ось чому вони часто потрапляють в ситуації випадково, тому що просто не можуть сповільнитися. Катастрофи переслідують їх всюди через їх переповнену енергію.

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Овен, Телець, Рак, Лев, Козеріг, Стрілець і Риби також можуть потрапляти в ситуації, але не настільки часто. Деякі знаки Зодіаку знають, як уникнути певних ситуацій.