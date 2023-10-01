Черты, которыми они владеют, могут привести к несчастным случаям в различных ситуациях, от дорожно-транспортных происшествий до травм на рабочем месте и бытовых несчастных случаев. Избегание несчастных случаев подразумевает самосознание, улучшение концентрации внимания, соблюдение протоколов безопасности и ответственное принятие решений.

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Как только мы направим эти вопросы в нужное русло, некоторые из этих людей, принадлежащих к определенным знакам Зодиака, могут предотвратить все эти несчастные случаи. Вот список тех знаков, которые наиболее подвержены несчастным случаям, а также советы, как их избежать.

1. Дева

Этот знак Зодиака очень сосредоточен на своих целях и часто не замечает происходящего вокруг. Их несчастные случаи, как правило, встречаются на глазах у нежелательной аудитории, и они хорошо известны тем же. Но Девы тоже очень остроумны, поэтому в таких ситуациях им удается сохранить собственное лицо.

2. Весы

Весы дружелюбны и очень экстравертированы. Они любят быть на людях, но это их недостаток в моменты, когда они становятся неуклюжими. Эти моменты случаются из-за их привычки тяготеть к развлечениям и играм, которые приводят к серьезным неприятностям. Эта склонность к риску редко работает в их пользу.



Весы бывают неуклюжими из-за привлечения к развлечениям / Фото wayhomestudio

3. Близнецы

Этот знак Зодиака любит хорошо проводить время со своими близкими, особенно в компании друзей. Близнецы склонны к несчастным случаям, потому что им очень легко скучать, и само их нетерпение вредит им. Они часто срезают углы, чтобы ускорить процесс. Они также любят рассказывать забавные истории, чтобы рассмешить окружающих, так что у них есть способ справляться со своим смущением.

4. Стрелец

Этот знак Зодиака ценит свою свободу, а также не прислушивается к чужим советам. Вот почему они часто попадают в ситуации случайно, потому что просто не могут замедлиться. Катастрофы преследуют их повсюду из-за их переполненной энергии.

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Овен, Телец, Рак, Лев, Козерог, Стрелец и Рыбы также могут попадать в ситуации, но не столь часто. Некоторые знаки Зодиака знают, как избежать определенных ситуаций.