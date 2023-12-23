Або тому, що вони його пережили чи переживають, або тому, що вони все ще чекають на "ту саму" – щиро вірячи, що вона скоро прийде – або тому, що це записано в їхній астральній ДНК.

Варте уваги Витвір мистецтва у келиху: рецепт святкового коктейлю Alexander The Great

Так, адже знаки Зодіаку багато говорять про нашу особистість, тому вони також впливають на те, як ми розуміємо кохання. Тобі цікаво дізнатися, чи може та нещодавня незнайомка з тіндера, з якою виник гарний зв'язок, потенційно перетворитися на твою кохану? Попроси цю людину назвати свій знак Зодіаку і дізнайся напевно.

1. Овен

Люди, народжені під знаком Овна, дуже схильні до переповнення почуттями, які ніколи не згасають.

Як пристрасний вогненний знак, Овен любить багато і ніколи не перестає любити, попри все. Особистість Овна настільки простора і яскрава, що ці люди не можуть вимкнути свої почуття одним натисканням кнопки. Любов дуже важлива для Овнів, і вони ніколи не відступають, якщо говорити романтично.

2. Телець

Тельці палко вірять, що вічне кохання – це єдиний можливий спосіб любити. Хоча, на перший погляд, їхня особистість може здатися трохи емоційно віддаленою і стриманою. Але варто Тельцю зігрітися, як він забуває про всі перестороги.

Чоловіки і жінки Тельці віддаються стосункам повністю і глибоко занурюються в предмет почуттів. І не забуваймо, що цей знак також є одним з найкращих коханців серед інших знаків Зодіаку.

3. Діва

Діви дуже віддані, хоча і є дуже стриманим знаком, особливо коли мова йде про кохання і стосунки. Але саме тому наодинці вони відпускають себе, розслабляються, і це призводить до того, що вони повністю розкривають свої почуття і ставлять на кін своє серце.

Люди, якими керує цей знак, є по-справжньому вірними і відданими партнерами в коханні, тому не дивно, що у них виникають серйозні труднощі з тим, щоб вимкнути свої почуття і рухатися далі, якщо все закінчилося.



Діви – вірні та віддані у коханні / Фото Everton Vila

4. Рак

Кохання для Раків – синонім слова "назавжди". Люди, народжені під цим знаком, від природи дуже люблячі, уважні та турботливі, тому не дивно, що їхнє кохання горить вічно.

Чоловіки і жінки Раки настільки ніжні, що схильні прощати все, навіть якщо це означає жертвувати власними почуттями. Тому Раки люблять глибоко, але будь обережним, ця інтенсивна любов іноді може зробити їх чіпкими і домінуючими.

5. Терези

Терези вірять у кохання, яке триває вічно. Як один з найромантичніших знаків Зодіаку, з Венерою, планетою кохання, як їхньою правлячою зіркою, вони повністю віддані стосункам і завжди готові боротися за своє кохання зубами і нігтями.

Кохання для Терезів є священною темою, тому, коли вони вірять, що знайшли свою другу половинку, ніщо не може розлучити їх з нею.

6. Скорпіон

Романтичний, пристрасний і справжній майстер флірту, якщо вірити зіркам, Скорпіон вірить в кохання на все життя.

На перший погляд, особистість Скорпіона може здатися байдужою і відстороненою, але коли справа доходить до кохання, це зовсім інша історія: вони кохають інтенсивно і назавжди. Короткі любовні історії не для них, адже це один із знаків Зодіаку, який постійно прагне до щасливого кінця казок.

Читай також 6 речей, які можуть зруйнувати навіть найщасливіші стосунки

Придивися. Можливо, твоя нова обраниця – саме та, з якою ви побудуєте щасливе життя разом і зустрінете свою старість.