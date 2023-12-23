Или потому, что они его пережили или переживают, или потому, что они все еще ждут "ту самую" – искренне веря, что она скоро придет – или потому, что это записано в их астральной ДНК.

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Да, ведь знаки Зодиака много говорят о нашей личности, поэтому они также влияют на то, как мы понимаем любовь. Тебе интересно узнать, может ли та недавняя незнакомка из тиндера, с которой возникла хорошая связь, потенциально превратиться в твою возлюбленную? Попроси этого человека назвать свой знак Зодиака и узнай наверняка.

1. Овен

Люди, рожденные под знаком Овна, очень склонны к переполнению чувствами, которые никогда не угасают.

Как страстный огненный знак, Овен любит много и никогда не перестает любить, несмотря ни на что. Личность Овна настолько просторна и ярка, что эти люди не могут выключить свои чувства одним нажатием кнопки. Любовь очень важна для Овнов, и они никогда не отступают, если говорить романтично.

2. Телец

Тельцы страстно верят, что вечная любовь – это единственный возможный способ любить. Хотя, на первый взгляд, их личность может показаться немного эмоционально отдаленной и сдержанной. Но стоит Тельцу согреться, как он забывает все предостережения.

Мужчины и женщины Тельцы отдаются отношениям полностью и глубоко погружаются в предмет чувств. И не забывай, что этот знак также один из лучших любовников среди других знаков Зодиака.

3. Дева

Девы очень преданы, хотя и очень сдержанный знак, особенно когда речь идет о любви и отношениях. Но именно поэтому они наедине отпускают себя, расслабляются, и это приводит к тому, что они полностью раскрывают свои чувства и ставят на кон свое сердце.

Люди, которыми управляет этот знак, есть по-настоящему верными и преданными партнерами в любви, поэтому неудивительно, что у них возникают серьезные затруднения с тем, чтобы отключить свои чувства и двигаться дальше, если все закончилось.



Девы – верны и преданы любви / Фото Everton Vila

4. Рак

Любовь для Раков – синоним слова "навсегда". Люди, рожденные под этим знаком, от природы очень любящие, внимательные и заботливые, поэтому неудивительно, что любовь их горит вечно.

Мужчины и женщины Раки настолько нежны, что склонны прощать все, даже если это значит жертвовать собственными чувствами. Поэтому Раки любят глубоко, но будь осторожен, эта интенсивная любовь иногда может сделать их цепкими и доминирующими.

5. Весы

Весы верят в вечную любовь. Как один из самых романтичных знаков Зодиака, с Венерой, планетой любви, как их правящей звездой, они полностью отданы отношениям и всегда готовы бороться за свою любовь зубами и ногтями.

Любовь для Весов – священная тема, поэтому, когда они верят, что нашли свою вторую половинку, ничто не может разлучить их с ней.

6. Скорпион

Романтичный, страстный и настоящий мастер флирта, если верить звездам, Скорпион верит в любовь на всю жизнь.

На первый взгляд, личность Скорпиона может показаться безразличной и отстраненной, но когда дело доходит до любви, это совсем другая история: они любят интенсивно и навсегда. Короткие любовные истории не для них, ведь это один из знаков Зодиака, который постоянно стремится к счастливому концу сказок.

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Присмотри. Возможно, твоя новая избранница – именно та, с которой вы построите счастливую жизнь вместе и встретите свою старость.