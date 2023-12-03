Загальновідомо, що соціальні мережі вже не дуже добре впливають на наші почуття, самооцінку і сприйняття реальності. А постійне перебування в телефоні негативно впливає на продуктивність і ефективність, може порушити режим сну. Але, на думку експертів, залежність від технологій та екранів може спричинити й серйознішу проблему – розвиток цифрової деменції.

Дивися також Для сміливих поціновувачів барної культури: як приготувати коктейль Last Man Standing

Цей термін запропонував нейробіолог Манфред Спітцер. Як повідомляє Psychology Today, вчений вважає, що цифрова деменція – це коли надмірне використання технологій, яке стосується не лише смартфонів, починає негативно впливати на когнітивні здібності, враховуючи пам'ять, концентрацію уваги та здатність до навчання. Це не деменція в прямому сенсі, але її називають так, тому що є деякі симптоми, схожі на симптоми цієї хвороби.

Симптоми цифрової деменції

Деякі дослідження стверджують, що є певні технології, як-от відеоігри, здатні допомогти людині розширити свої розумові здібності, навчитися нових навичок і перевірити пам'ять, увагу і стратегічне мислення.

людині розширити свої розумові здібності, навчитися нових навичок і перевірити пам'ять, увагу і стратегічне мислення. Але дослідження також говорять, що коли це доходить до надмірності або залежності, то наслідки стають негативними. Тож важливо не пропустити момент переходу до надмірності.

І ось на що слід звернути увагу: один із найяскравіших симптомів цифрової деменції пов'язаний з проблемами з пам'яттю.

Спітцер виявив, що технології призвели до зменшення використання людиною пам'яті, оскільки багато інформації зберігається у телефонах та інших пристроях. Тобто нам більше не доводиться запам'ятовувати або вивчати щось, наприклад, номери телефонів, важливі дати чи факти.

оскільки багато інформації зберігається у телефонах та інших пристроях. Тобто нам більше не доводиться запам'ятовувати або вивчати щось, наприклад, номери телефонів, важливі дати чи факти. Це робить нашу пам'ять слабкою і може спричинити проблеми з її використанням пізніше, що також впливає на процес навчання, впливає на увагу, здатність реагувати на подразники й навіть може вплинути на мову, одночасно збільшуючи ризик виникнення тривоги, депресії, ізоляції, поганої постави й поганої координації.



Цифрова деменція – найгірший наслідок залежності від технологій, та її можна уникнути / Фото freepik

Як запобігати цифровій деменції

Цифровій деменції можна запобігти, для цього необхідно боротися із залежністю від технологій та впроваджувати позитивні звички.

Час без телефону. Важливо, щоб у тебе були моменти без технологій, коли ти не дивишся на свій телефон, екран, не граєш у відеоігри. Шукай заняття, які виведуть тебе з дому, змусять задіяти мозок в інші способи й зміцнять розум.

Важливо, щоб у тебе були моменти без технологій, коли ти не дивишся на свій телефон, екран, не граєш у відеоігри. Шукай заняття, які виведуть тебе з дому, змусять задіяти мозок в інші способи й зміцнять розум. Будь активним. Фізична активність і вправи дуже корисні як для психічного, так і для фізичного здоров'я. Важливо більше рухатися протягом дня, уникнути сидячого способу життя, ходити на роботу пішки, підійматися сходами замість ліфта, робити розтяжки та вправи навіть у кріслі.

Фізична активність і вправи дуже корисні як для психічного, так і для фізичного здоров'я. Важливо більше рухатися протягом дня, уникнути сидячого способу життя, ходити на роботу пішки, підійматися сходами замість ліфта, робити розтяжки та вправи навіть у кріслі. Ігри для пам'яті та когнітивних навичок. Мозок потрібно тренувати, зміцнювати, але без обтяжень. Когнітивні навички можна розвивати за допомогою ігор із числами, карткових ігор, ігор на пам'ять, ігор зі словами, ігор на відповідність і навіть стратегічних.

Мозок потрібно тренувати, зміцнювати, але без обтяжень. Когнітивні навички можна розвивати за допомогою ігор із числами, карткових ігор, ігор на пам'ять, ігор зі словами, ігор на відповідність і навіть стратегічних. Не припиняй спілкуватися. Одним із наслідків технологічної залежності та цифрової деменції є соціальна ізоляція, яка може скоротити тривалість і якість життя. Потрібно знайти більше простору для спілкування, налагодження стосунків і проведення часу з друзями без втручання технологій.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях. Але якщо Тобі потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов'язково звернися до лікаря.