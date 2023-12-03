Общеизвестно, что социальные сети уже не очень хорошо влияют на наши чувства, самооценку и восприятие реальности. А постоянное пребывание в телефоне отрицательно влияет на производительность и эффективность, может нарушить режим сна. Но, по мнению экспертов, зависимость от технологий и экранов может вызвать и более серьезную проблему – развитие цифровой деменции.

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Этот термин предложил нейробиолог Манфред Спитцер. Как сообщает Psychology Today, ученый считает, что цифровая деменция – это когда чрезмерное использование технологий, касающееся не только смартфонов, начинает негативно влиять на когнитивные способности, учитывая память, концентрацию внимания и обучаемость. Это не деменция в прямом смысле, но ее называют так, потому что есть некоторые симптомы, похожие на симптомы этой болезни.

Симптомы цифровой деменции

Некоторые исследования утверждают, что есть определенные технологии, такие как видеоигры, способные помочь человеку расширить свои умственные способности, научиться новым навыкам и проверить память, внимание и стратегическое мышление.

человеку расширить свои умственные способности, научиться новым навыкам и проверить память, внимание и стратегическое мышление. Но исследования также говорят, что когда это доходит до избыточности или зависимости, то последствия становятся отрицательными. Поэтому важно не упустить момент перехода к избыточности.

И вот на что следует обратить внимание: один из самых ярких симптомов цифровой деменции связан с проблемами с памятью.

Спитцер обнаружил, что технологии привели к уменьшению использования человеком памяти, ведь много информации хранится в телефонах и других устройствах. То есть нам больше не приходится запоминать или изучать что-то, к примеру, номера телефонов, важные даты или факты.

ведь много информации хранится в телефонах и других устройствах. То есть нам больше не приходится запоминать или изучать что-то, к примеру, номера телефонов, важные даты или факты. Это делает нашу память слабой и может вызвать проблемы с ее использованием позже, что также влияет на процесс обучения, влияет на внимание, способность реагировать на раздражители и даже может повлиять на речь, одновременно увеличивая риск возникновения тревоги, депрессии, изоляции, плохой осанки и плохой координации.



Цифровая деменция – худшее последствие зависимости от технологий, но ее можно избежать / Фото freepik

Как предотвратить цифровую деменцию

Цифровую деменцию можно предотвратить, для этого необходимо бороться с зависимостью от технологий и внедрять положительные привычки.

Время без телефона. Важно, чтобы у тебя были моменты без технологий, когда ты не смотришь на телефон, экран, не играешь в видеоигры. Ищи занятия, которые выведут тебя из дома, заставят задействовать мозг другими способами и укрепят разум.

Важно, чтобы у тебя были моменты без технологий, когда ты не смотришь на телефон, экран, не играешь в видеоигры. Ищи занятия, которые выведут тебя из дома, заставят задействовать мозг другими способами и укрепят разум. Будь активным. Физическая активность и упражнения очень полезны как для психического, так и для физического здоровья. Важно больше двигаться в течение дня, избежать сидячего образа жизни, ходить на работу пешком, подниматься по лестнице вместо лифта, делать растяжки и упражнения даже в кресле.

Физическая активность и упражнения очень полезны как для психического, так и для физического здоровья. Важно больше двигаться в течение дня, избежать сидячего образа жизни, ходить на работу пешком, подниматься по лестнице вместо лифта, делать растяжки и упражнения даже в кресле. Игры для памяти и когнитивных навыков. Мозг нужно тренировать, укреплять, но без отягощений. Когнитивные навыки можно развивать с помощью игр с числами, карточных игр, игр на память, игр со словами, игр на соответствие и даже стратегических.

Мозг нужно тренировать, укреплять, но без отягощений. Когнитивные навыки можно развивать с помощью игр с числами, карточных игр, игр на память, игр со словами, игр на соответствие и даже стратегических. Не прекращай общаться. Одним из последствий технологической зависимости и цифровой деменции является социальная изоляция, которая может сократить продолжительность и качество жизни. Нужно найти больше пространства для общения, налаживания отношений и времяпрепровождения с друзьями без вмешательства технологий.

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