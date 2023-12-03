Общеизвестно, что социальные сети уже не очень хорошо влияют на наши чувства, самооценку и восприятие реальности. А постоянное пребывание в телефоне отрицательно влияет на производительность и эффективность, может нарушить режим сна. Но, по мнению экспертов, зависимость от технологий и экранов может вызвать и более серьезную проблему – развитие цифровой деменции.
Смотри также Для смелых ценителей барной культуры: как приготовить коктейль Last Man Standing
Этот термин предложил нейробиолог Манфред Спитцер. Как сообщает Psychology Today, ученый считает, что цифровая деменция – это когда чрезмерное использование технологий, касающееся не только смартфонов, начинает негативно влиять на когнитивные способности, учитывая память, концентрацию внимания и обучаемость. Это не деменция в прямом смысле, но ее называют так, потому что есть некоторые симптомы, похожие на симптомы этой болезни.
Симптомы цифровой деменции
- Некоторые исследования утверждают, что есть определенные технологии, такие как видеоигры, способные помочь человеку расширить свои умственные способности, научиться новым навыкам и проверить память, внимание и стратегическое мышление.
- Но исследования также говорят, что когда это доходит до избыточности или зависимости, то последствия становятся отрицательными. Поэтому важно не упустить момент перехода к избыточности.
И вот на что следует обратить внимание: один из самых ярких симптомов цифровой деменции связан с проблемами с памятью.
- Спитцер обнаружил, что технологии привели к уменьшению использования человеком памяти, ведь много информации хранится в телефонах и других устройствах. То есть нам больше не приходится запоминать или изучать что-то, к примеру, номера телефонов, важные даты или факты.
- Это делает нашу память слабой и может вызвать проблемы с ее использованием позже, что также влияет на процесс обучения, влияет на внимание, способность реагировать на раздражители и даже может повлиять на речь, одновременно увеличивая риск возникновения тревоги, депрессии, изоляции, плохой осанки и плохой координации.
Цифровая деменция – худшее последствие зависимости от технологий, но ее можно избежать / Фото freepik
Как предотвратить цифровую деменцию
Цифровую деменцию можно предотвратить, для этого необходимо бороться с зависимостью от технологий и внедрять положительные привычки.
- Время без телефона. Важно, чтобы у тебя были моменты без технологий, когда ты не смотришь на телефон, экран, не играешь в видеоигры. Ищи занятия, которые выведут тебя из дома, заставят задействовать мозг другими способами и укрепят разум.
- Будь активным. Физическая активность и упражнения очень полезны как для психического, так и для физического здоровья. Важно больше двигаться в течение дня, избежать сидячего образа жизни, ходить на работу пешком, подниматься по лестнице вместо лифта, делать растяжки и упражнения даже в кресле.
- Игры для памяти и когнитивных навыков. Мозг нужно тренировать, укреплять, но без отягощений. Когнитивные навыки можно развивать с помощью игр с числами, карточных игр, игр на память, игр со словами, игр на соответствие и даже стратегических.
- Не прекращай общаться. Одним из последствий технологической зависимости и цифровой деменции является социальная изоляция, которая может сократить продолжительность и качество жизни. Нужно найти больше пространства для общения, налаживания отношений и времяпрепровождения с друзьями без вмешательства технологий.