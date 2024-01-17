Пошуки Коперника: дивна історія могили людини, що осягнула структуру Всесвіту

Микола Коперник був астрономом, який 5 століть тому пояснив, що Земля обертається навколо Сонця, а не навпаки. А ще він був математиком, інженером, письменником, знавцем економіки й лікарем.

Після смерті у 1543 році у Фромборку в Польщі Коперника поховали у місцевому соборі. А проте у наступні століття розташування його могили було втрачено для історії.

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Ким був Коперник

Микола Коперник народився в Торуні в 1473 році та був наймолодшим з 4 дітей у родині купця. Навчався в Краківському університеті між 1491 і 1494 роками, а потім в італійських університетах у Болоньї, Падуї та Феррарі. Вивчивши медицину, канонічне право, математичну астрономію та астрологію, Коперник повернувся додому в 1503.

Він працював лікарем на свого впливового дядька, князя-єпископа Вармії, але разом із цим продовжував свої дослідження в інших галузях. До прикладу, він сформулював дві впливові економічні ідеї – кількісну теорію грошей та принцип, що стосується обігу та оцінки грошей.

Утім, звісно, наріжним каменем внеску Коперника в науку була його революційна модель Всесвіту.

На противагу панівній моделі Птолемея, яка стверджувала, що Земля є нерухомим центром Всесвіту, Коперник доводив, що Земля та інші планети обертаються навколо Сонця.

Ба більше, Коперник зміг порівняти розміри планетарних орбіт, виразивши їх через відстань між Сонцем і Землею.



Коперник був похований у кафедральному соборі Фромборка / Зображення Holger Weinant, Wikimedia, CC BY-SA

Його головна праця – "Про рух небесних сфер" – побачила світ у 1543 році та підготувала ґрунт для революційних змін у нашому розумінні Всесвіту, проклавши шлях для майбутніх астрономів.

Пошуки Коперника

Кафедральний собор Фромборка слугує місцем останнього спочинку понад 100 людей, більшість з яких лежать у безіменних могилах. Було кілька невдалих спроб знайти останки Коперника, серед яких і спроба Наполеона після битви при Ейлау 1807 року.

У 2005 році за пошуки взялася група польських археологів. Вони керувалися теорією історика Єжи Сікорського про те, що Коперника як каноніка Фромборкського собору мали поховати біля вівтаря святого Вацлава.

мали поховати біля вівтаря святого Вацлава. Там знайшли 13 скелетів, серед них і неповний скелет чоловіка 60 – 70 років. Його ідентифікували як найбільш близький до скелета Коперника.

Череп скелета став основою для реконструкції обличчя. А для ідентифікації останків застосували аналіз ДНК – завдяки добре збереженому стану зубів. Але це був серйозний виклик, адже для порівняння потрібні були останки бодай одного з родичів Коперника.



Череп, який, як вважають, належить Копернику / Зображення Dariusz Zajdel, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji

Фантастична знахідка

І, о диво, якраз у 2006 році з'явилося джерело матеріалу ДНК! Причім не родича, а самого вченого. В астрономічному довіднику, яким Коперник користувався впродовж багатьох років (його, до слова, вивезли до Швеції як військову здобич в середині XVII століття), серед сторінок знайшли кілька волосинок.

Згодом ці волосинки взяли як еталонний матеріал для генетичного порівняння з зубами й кістковою тканиною, знайденими в гробниці.

з зубами й кістковою тканиною, знайденими в гробниці. У підсумку мітохондріальна ДНК обох зразків збіглася, а це переконливо свідчить, що останки дійсно належать Миколі Копернику.

Ця монументальна знахідка не лише пролила світло на місце останнього спочинку однієї з найвпливовіших постатей в історії науки, але й показала глибину та витонченість сучасних наукових методів у підтвердженні історичних даних.