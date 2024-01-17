Після смерті у 1543 році у Фромборку в Польщі Коперника поховали у місцевому соборі. А проте у наступні століття розташування його могили було втрачено для історії.
Дивися також Коктейлі з собою та вибір преміальності: якою буде барна культура у 2024 році
Ким був Коперник
Микола Коперник народився в Торуні в 1473 році та був наймолодшим з 4 дітей у родині купця. Навчався в Краківському університеті між 1491 і 1494 роками, а потім в італійських університетах у Болоньї, Падуї та Феррарі. Вивчивши медицину, канонічне право, математичну астрономію та астрологію, Коперник повернувся додому в 1503.
Він працював лікарем на свого впливового дядька, князя-єпископа Вармії, але разом із цим продовжував свої дослідження в інших галузях. До прикладу, він сформулював дві впливові економічні ідеї – кількісну теорію грошей та принцип, що стосується обігу та оцінки грошей.
Утім, звісно, наріжним каменем внеску Коперника в науку була його революційна модель Всесвіту.
- На противагу панівній моделі Птолемея, яка стверджувала, що Земля є нерухомим центром Всесвіту, Коперник доводив, що Земля та інші планети обертаються навколо Сонця.
- Ба більше, Коперник зміг порівняти розміри планетарних орбіт, виразивши їх через відстань між Сонцем і Землею.
Коперник був похований у кафедральному соборі Фромборка / Зображення Holger Weinant, Wikimedia, CC BY-SA
Його головна праця – "Про рух небесних сфер" – побачила світ у 1543 році та підготувала ґрунт для революційних змін у нашому розумінні Всесвіту, проклавши шлях для майбутніх астрономів.
Пошуки Коперника
Кафедральний собор Фромборка слугує місцем останнього спочинку понад 100 людей, більшість з яких лежать у безіменних могилах. Було кілька невдалих спроб знайти останки Коперника, серед яких і спроба Наполеона після битви при Ейлау 1807 року.
- У 2005 році за пошуки взялася група польських археологів. Вони керувалися теорією історика Єжи Сікорського про те, що Коперника як каноніка Фромборкського собору мали поховати біля вівтаря святого Вацлава.
- Там знайшли 13 скелетів, серед них і неповний скелет чоловіка 60 – 70 років. Його ідентифікували як найбільш близький до скелета Коперника.
Череп скелета став основою для реконструкції обличчя. А для ідентифікації останків застосували аналіз ДНК – завдяки добре збереженому стану зубів. Але це був серйозний виклик, адже для порівняння потрібні були останки бодай одного з родичів Коперника.
Череп, який, як вважають, належить Копернику / Зображення Dariusz Zajdel, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji
Фантастична знахідка
І, о диво, якраз у 2006 році з'явилося джерело матеріалу ДНК! Причім не родича, а самого вченого. В астрономічному довіднику, яким Коперник користувався впродовж багатьох років (його, до слова, вивезли до Швеції як військову здобич в середині XVII століття), серед сторінок знайшли кілька волосинок.
- Згодом ці волосинки взяли як еталонний матеріал для генетичного порівняння з зубами й кістковою тканиною, знайденими в гробниці.
- У підсумку мітохондріальна ДНК обох зразків збіглася, а це переконливо свідчить, що останки дійсно належать Миколі Копернику.
Ця монументальна знахідка не лише пролила світло на місце останнього спочинку однієї з найвпливовіших постатей в історії науки, але й показала глибину та витонченість сучасних наукових методів у підтвердженні історичних даних.