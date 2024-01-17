После смерти в 1543 году во Фромборке в Польше Коперника похоронили в местном соборе. Однако в последующие века расположение его могилы было потеряно для истории.

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Кем был Коперник

Николай Коперник родился в Торуне в 1473 году и был самым младшим из 4 детей в семье купца. Учился в Краковском университете между 1491 и 1494 годами, а затем в итальянских университетах в Болонье, Падуе и Ферраре. Изучив медицину, каноническое право, математическую астрономию и астрологию, Коперник вернулся домой в 1503 году.

Он работал врачом на своего влиятельного дядю, князя-епископа Вармии, но вместе с этим продолжал свои исследования и в других областях. К примеру, он сформулировал две влиятельные экономические идеи – количественную теорию денег и принцип, касающийся обращения и оценки денег.

Впрочем, конечно, краеугольным камнем вклада Коперника в науку была его революционная модель Вселенной.

В противоположность господствующей модели Птолемея, утверждавшей, что Земля является неподвижным центром Вселенной, Коперник доказывал, что Земля и другие планеты вращаются вокруг Солнца.

Более того, Коперник смог сравнить размеры планетарных орбит, выразив их через расстояние между Солнцем и Землей.



Коперник был похоронен в кафедральном соборе Фромборка / Изображение Holger Weinant, Wikimedia, CC BY-SA

Его главный труд – "О движении небесных сфер" – вышла в свет в 1543 году и подготовила почву для революционных изменений в нашем понимании Вселенной, проложив путь для будущих астрономов.

Поиски Коперника

Кафедральный собор Фромборка служит местом последнего отдыха более 100 человек, большинство из которых лежат в безымянных могилах. Было несколько неудачных попыток найти останки Коперника, среди которых и попытка Наполеона после битвы при Эйлау в 1807 году.

В 2005 году за поиски принялась группа польских археологов. Они руководствовались теорией историка Ежи Сикорского о том, что Коперника как каноника Фромборкского собора должны были похоронить у алтаря святого Вацлава.

должны были похоронить у алтаря святого Вацлава. Там нашли 13 скелетов, среди них и неполный скелет мужчины 60 – 70 лет. Его идентифицировали как наиболее близкий к скелету Коперника.

Череп скелета послужил основой для реконструкции лица. А для идентификации останков применили анализ ДНК – благодаря хорошо сохраненному состоянию зубов. Но это был серьезный вызов, так как для сравнения требовались останки хотя бы одного из родственников Коперника.



Череп, который, как считают, принадлежит Копернику / Изображение Dariusz Zajdel, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji

Фантастическая находка

И, о чудо, как раз в 2006 году появился источник материала ДНК! Причем не родственника, а самого учёного. В астрономическом справочнике, которым Коперник пользовался на протяжении многих лет (его, к слову, вывезли в Швецию как военную добычу в середине XVII века), среди страниц нашли несколько волосков.

Впоследствии эти волоски взяли как эталонный материал для генетического сравнения с зубами и костной тканью, найденными в гробнице.

с зубами и костной тканью, найденными в гробнице. В итоге митохондриальная ДНК обоих образцов совпала, а это убедительнейшим образом свидетельствует, что останки действительно принадлежат Николаю Копернику.

Эта монументальная находка не только пролила свет на место последнего упокоения одной из самых влиятельных фигур в истории науки, но и показала глубину и утонченность современных научных способов доказывания исторических данных.