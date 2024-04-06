Універсальність і позачасовість роблять його чи не обов'язковим елементом гардероба кожного чоловіка. Особливо чоловіка, який цінує елегантність і якість.
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Історія твіду
Зародився твід у Шотландії у XVIII столітті. А назвою завдячує щасливій помилці.
- Кажуть, спочатку тканину називали tweel (шотландське слово, що означає саржу, одну з технік ткацтва).
- Але лондонський купець неправильно витлумачив написання на вантажі, прочитавши його як "твід" (маючи на увазі річку Твід, що протікає вздовж кордону Шотландії та Англії).
Ця помилка стала початком брендингу тканини, як ми знаємо її сьогодні.
- Спочатку твід був улюбленим матеріалом для верхнього одягу шотландських фермерів – завдяки ізоляційним властивостям і стійкості до холоду та вологи.
- Згодом його використання поширилося серед британської аристократії для мисливського та іншого одягу для активного відпочинку – завдяки довговічності та комфорту.
З роками твід еволюціонував та став одним з основних елементів чоловічої моди. Винахід легших твідових тканин і поява різноманітних візерунків і кольорів розширили сферу його використання – від костюмів і піджаків до капелюхів і сумок.
Твід – міцна, довговічна та елегантна тканина, яка є однією з основ чоловічого гардероба / Фото garetsvisual@freepik
Ось чому твід повинен бути основним елементом чоловічого гардероба
- Довговічність. Твід відомий еластичністю і здатністю протистояти зносу, що робить його довгостроковою інвестицією.
- Універсальність. Твід може бути як повсякденним, так і формальним, залежно від стилізації.
- Комфорт. Сучасний твід адаптований для комфорту зі збереженням характерної міцності, що робить його ідеальним для холодної погоди та перехідних сезонів.
- Позачасовий стиль. Твід має позачасові якості, які виходять за рамки швидкоплинних трендів. Додати твід у свій гардероб означає мати речі, які ніколи не вийдуть з моди.
- Екологічність. Мода на екологічність набуває все більшого значення, а твід – довговічна тканина, що сприяє свідомому споживанню і зменшує потребу в частій заміні.
Як комбінувати твід для бездоганного стилю
- З денімом – для повсякденного контрасту. Контраст між міцністю твіду і неформальністю деніму створює ідеальний баланс для образу вихідного дня. Спробуй вдягнути твідовий піджак поверх базової футболки та вузьких джинсів.
- Офісний образ – з твідовим піджаком і брюками. Для напівофіційного робочого середовища поєднуй твідовий піджак зі строгими брюками нейтральних тонів (сірий, чорний, темносиній). Додай сорочку на ґудзиках і пару оксфордів, щоб завершити цей елегантний і доступний образ.
- Елегантність – з багатошаровістю. Твід – ідеальний матеріал для багатошарової гри в холодну пору року. Одягни твідовий піджак на джемпер з тонкої вовни й сорочку на ґудзиках. Таке поєднання зігріє та додасть глибини стилю завдяки змішуванню фактур.
- Академічний стиль – з твідовим піджаком і жилетом. Це суть британського академічного стилю – поєднання твідового піджака з в'язаним жилетом. Обирай кольори та візерунки, які доповнюють один одного, але не збігаються. Чінос і броги добре доповнять цей образ.