Универсальность и вневременность делают его едва ли не обязательным элементом гардероба каждого мужчины. Особенно мужчины, который ценит элегантность и качество.
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История твида
Зародился твид в Шотландии в XVIII веке. А названием обязан счастливой ошибке.
- Говорят, сначала ткань называли tweel (шотландское слово, что означает саржу, одну из техник ткачества).
- Но лондонский купец неправильно истолковал надпись на грузе, прочитав его как "твид" (имея в виду реку Твид, протекающую вдоль границы Шотландии и Англии).
Эта ошибка стала началом брендинга ткани, как мы знаем ее сегодня.
- Изначально твид был любимым материалом для верхней одежды шотландских фермеров – благодаря изоляционным свойствам и устойчивости к холоду и влаге.
- Со временем его использование распространилось среди британской аристократии для охотничьей и другой одежды для активного отдыха – благодаря долговечности и комфорту.
С годами твид эволюционировал и стал одним из основных элементов мужской моды. Изобретение более легких твидовых тканей и появление разнообразных узоров и цветов расширили сферу его использования – от костюмов и пиджаков до шляп и сумок.
Твид – прочная, долговечная и элегантная ткань, которая является одной из основ мужского гардероба / Фото garetsvisual@freepik
Вот почему твид должен быть основным элементом мужского гардероба
- Долговечность. Твид известен эластичностью и способностью противостоять износу, что делает его долгосрочной инвестицией.
- Универсальность. Твид может быть как повседневным, так и формальным, в зависимости от стилизации.
- Комфорт. Современный твид адаптирован для комфорта с сохранением характерной прочности, что делает его идеальным для холодной погоды и переходных сезонов.
- Вневременной стиль. Твид имеет вневременные качества, которые выходят за рамки быстротечных трендов. Добавить твид в свой гардероб означает иметь вещи, которые никогда не выйдут из моды.
- Экологичность. Мода на экологичность приобретает все большее значение, а твид – долговечная ткань, что способствует сознательному потреблению и уменьшает потребность в частой замене.
Как комбинировать твид для безупречного стиля
- С денимом – для повседневного контраста. Контраст между прочностью твида и неформальностью денима создает идеальный баланс для образа выходного дня. Попробуй надеть твидовый пиджак поверх базовой футболки и узких джинсов.
- Офисный образ – с твидовым пиджаком и брюками. Для полуофициальной рабочей среды сочетай твидовый пиджак со строгими брюками нейтральных тонов (серый, черный, темно-синий). Добавь рубашку на пуговицах и пару оксфордов, чтобы завершить этот элегантный и доступный образ.
- Элегантность – с многослойностью. Твид – идеальный материал для многослойной игры в холодное время года. Надень твидовый пиджак на джемпер из тонкой шерсти и рубашку на пуговицах. Такое сочетание согреет и добавит глубины стилю благодаря смешиванию фактур.
- Академический стиль – с твидовым пиджаком и жилетом. Это суть британского академического стиля – сочетание твидового пиджака с вязаным жилетом. Выбирай цвета и узоры, которые дополняют друг друга, но не совпадают. Чинос и броги хорошо дополнят этот образ.