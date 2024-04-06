Универсальность и вневременность делают его едва ли не обязательным элементом гардероба каждого мужчины. Особенно мужчины, который ценит элегантность и качество.

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История твида

Зародился твид в Шотландии в XVIII веке. А названием обязан счастливой ошибке.

Говорят, сначала ткань называли tweel (шотландское слово, что означает саржу, одну из техник ткачества).

(шотландское слово, что означает саржу, одну из техник ткачества). Но лондонский купец неправильно истолковал надпись на грузе, прочитав его как "твид" (имея в виду реку Твид, протекающую вдоль границы Шотландии и Англии).

Эта ошибка стала началом брендинга ткани, как мы знаем ее сегодня.

Изначально твид был любимым материалом для верхней одежды шотландских фермеров – благодаря изоляционным свойствам и устойчивости к холоду и влаге.

– благодаря изоляционным свойствам и устойчивости к холоду и влаге. Со временем его использование распространилось среди британской аристократии для охотничьей и другой одежды для активного отдыха – благодаря долговечности и комфорту.

С годами твид эволюционировал и стал одним из основных элементов мужской моды. Изобретение более легких твидовых тканей и появление разнообразных узоров и цветов расширили сферу его использования – от костюмов и пиджаков до шляп и сумок.

Твид – прочная, долговечная и элегантная ткань, которая является одной из основ мужского гардероба / Фото garetsvisual@freepik

Вот почему твид должен быть основным элементом мужского гардероба

Долговечность. Твид известен эластичностью и способностью противостоять износу, что делает его долгосрочной инвестицией.

Твид известен эластичностью и способностью противостоять износу, что делает его долгосрочной инвестицией. Универсальность. Твид может быть как повседневным, так и формальным, в зависимости от стилизации.

Твид может быть как повседневным, так и формальным, в зависимости от стилизации. Комфорт. Современный твид адаптирован для комфорта с сохранением характерной прочности, что делает его идеальным для холодной погоды и переходных сезонов.

Современный твид адаптирован для комфорта с сохранением характерной прочности, что делает его идеальным для холодной погоды и переходных сезонов. Вневременной стиль. Твид имеет вневременные качества, которые выходят за рамки быстротечных трендов. Добавить твид в свой гардероб означает иметь вещи, которые никогда не выйдут из моды.

Твид имеет вневременные качества, которые выходят за рамки быстротечных трендов. Добавить твид в свой гардероб означает иметь вещи, которые никогда не выйдут из моды. Экологичность. Мода на экологичность приобретает все большее значение, а твид – долговечная ткань, что способствует сознательному потреблению и уменьшает потребность в частой замене.

Как комбинировать твид для безупречного стиля