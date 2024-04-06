Универсальность и вневременность делают его едва ли не обязательным элементом гардероба каждого мужчины. Особенно мужчины, который ценит элегантность и качество.

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История твида

Зародился твид в Шотландии в XVIII веке. А названием обязан счастливой ошибке.

  • Говорят, сначала ткань называли tweel (шотландское слово, что означает саржу, одну из техник ткачества).
  • Но лондонский купец неправильно истолковал надпись на грузе, прочитав его как "твид" (имея в виду реку Твид, протекающую вдоль границы Шотландии и Англии).

Эта ошибка стала началом брендинга ткани, как мы знаем ее сегодня.

  • Изначально твид был любимым материалом для верхней одежды шотландских фермеров – благодаря изоляционным свойствам и устойчивости к холоду и влаге.
  • Со временем его использование распространилось среди британской аристократии для охотничьей и другой одежды для активного отдыха – благодаря долговечности и комфорту.

С годами твид эволюционировал и стал одним из основных элементов мужской моды. Изобретение более легких твидовых тканей и появление разнообразных узоров и цветов расширили сферу его использования – от костюмов и пиджаков до шляп и сумок.

Твид, мужской гардероб мужской гардеробТвид – прочная, долговечная и элегантная ткань, которая является одной из основ мужского гардероба / Фото garetsvisual@freepik

Вот почему твид должен быть основным элементом мужского гардероба

  • Долговечность. Твид известен эластичностью и способностью противостоять износу, что делает его долгосрочной инвестицией.
  • Универсальность. Твид может быть как повседневным, так и формальным, в зависимости от стилизации.
  • Комфорт. Современный твид адаптирован для комфорта с сохранением характерной прочности, что делает его идеальным для холодной погоды и переходных сезонов.
  • Вневременной стиль. Твид имеет вневременные качества, которые выходят за рамки быстротечных трендов. Добавить твид в свой гардероб означает иметь вещи, которые никогда не выйдут из моды.
  • Экологичность. Мода на экологичность приобретает все большее значение, а твид – долговечная ткань, что способствует сознательному потреблению и уменьшает потребность в частой замене.

Как комбинировать твид для безупречного стиля

  • С денимом – для повседневного контраста. Контраст между прочностью твида и неформальностью денима создает идеальный баланс для образа выходного дня. Попробуй надеть твидовый пиджак поверх базовой футболки и узких джинсов.
  • Офисный образ – с твидовым пиджаком и брюками. Для полуофициальной рабочей среды сочетай твидовый пиджак со строгими брюками нейтральных тонов (серый, черный, темно-синий). Добавь рубашку на пуговицах и пару оксфордов, чтобы завершить этот элегантный и доступный образ.
  • Элегантность – с многослойностью. Твид – идеальный материал для многослойной игры в холодное время года. Надень твидовый пиджак на джемпер из тонкой шерсти и рубашку на пуговицах. Такое сочетание согреет и добавит глубины стилю благодаря смешиванию фактур.
  • Академический стиль – с твидовым пиджаком и жилетом. Это суть британского академического стиля – сочетание твидового пиджака с вязаным жилетом. Выбирай цвета и узоры, которые дополняют друг друга, но не совпадают. Чинос и броги хорошо дополнят этот образ.