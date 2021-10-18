Вибуховим комплексом вправ для плечей поділився тренер Деніел Ентоні. Як зауважує він, це тренування дозволить тобі стати сильнішим і, в результаті, набрати більше м'язової маси.

Варте уваги Перша українська місія на Місяць представлена на Експо-2020 у Дубаї

Порада: не забувай розігріти м'язи перед тренуванням. Це дозволить не лише уникнути травматизму, а й досягнути бажаних результатів.

Як накачати сильні плечі – тренування

Бічний жим троса – 4 підходи по 12 повторень Жим плечей сидячи – 3 підходи по 8 повторень на кожну руку Бічний підйом гантелі сидячи зі статичним утриманням – 3 підходи по 10 повторень на кожну руку Одиночний жим Арнольда стоячи – 3 підходи по 8 повторень на кожну руку Тяга троса на задніх дельтах – 3 підходи по 12 повторень Тяга назад на тросі однією рукою на колінах – 3 підходи по 15 повторень на кожну руку

"Ось вам, хлопці, приголомшливе тренування плечей, яке варто спробувати. Дайте мені знати, якщо у вас виникнуть будь-які питання. Поділіться та збережіть це тренування, якщо вам або вашому другу потрібна допомога в нарощуванні м'язів", – закликає тренер.

Дивися на відео, як правильно виконувати тренування:

Візьми на озброєння тренування від Деніела Ентоні. З його допомогою ти зможеш досягнути бажаного результату, удосконалюючись з кожним разом. Гарантуємо, тобі сподобаються сила та рельєф, які не змусять на себе довго чекати.

Тобі сподобається Зірка "Дюни" Дейв Батиста розповів, як качає м'язи грудей: 4 перевірені рухи

Текст публікації Деніела Ентоні

Привіт хлопці! Ось тренування для плечей, яке варто спробувати в тренажерному залі. Це тренування дозволить вам стати сильнішим і, в кінцевому підсумку, набрати більше м'язової маси. ПОДІЛИТИСЯ і ЗБЕРЕГТИ. Дивіться повну інформацію про тренування нижче.

Бічний жим троса – 4 підходи по 12 повторень

Жим плечей сидячи – 3 підходи по 8 повторень на кожну руку

Бічний підйом гантелі сидячи зі статичним утриманням – 3 підходи по 10 повторень на кожну руку

Одиночний жим Арнольда стоячи – 3 підходи по 8 повторень на кожну руку

Тяга троса на задніх дельтах – 3 підходи по 12 повторень

Тяга назад на тросі однією рукою на колінах – 3 підходи по 15 повторень на кожну руку

Ось вам, хлопці, приголомшливе тренування плечей, яке варто спробувати. Дайте мені знати, якщо у вас виникнуть будь-які питання по тренуванню. Поділіться та збережіть це тренування, якщо вам або вашому другу потрібна допомога в нарощуванні м'язів.

Надішліть мені слово "Muscle", щоб дізнатися більше про коучинг 1: 1.