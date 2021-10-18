Вибуховим комплексом вправ для плечей поділився тренер Деніел Ентоні. Як зауважує він, це тренування дозволить тобі стати сильнішим і, в результаті, набрати більше м'язової маси.
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Як накачати сильні плечі – тренування
- Бічний жим троса – 4 підходи по 12 повторень
- Жим плечей сидячи – 3 підходи по 8 повторень на кожну руку
- Бічний підйом гантелі сидячи зі статичним утриманням – 3 підходи по 10 повторень на кожну руку
- Одиночний жим Арнольда стоячи – 3 підходи по 8 повторень на кожну руку
- Тяга троса на задніх дельтах – 3 підходи по 12 повторень
- Тяга назад на тросі однією рукою на колінах – 3 підходи по 15 повторень на кожну руку
"Ось вам, хлопці, приголомшливе тренування плечей, яке варто спробувати. Дайте мені знати, якщо у вас виникнуть будь-які питання. Поділіться та збережіть це тренування, якщо вам або вашому другу потрібна допомога в нарощуванні м'язів", – закликає тренер.
Дивися на відео, як правильно виконувати тренування:
Візьми на озброєння тренування від Деніела Ентоні. З його допомогою ти зможеш досягнути бажаного результату, удосконалюючись з кожним разом. Гарантуємо, тобі сподобаються сила та рельєф, які не змусять на себе довго чекати.
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Текст публікації Деніела Ентоні
Привіт хлопці! Ось тренування для плечей, яке варто спробувати в тренажерному залі. Це тренування дозволить вам стати сильнішим і, в кінцевому підсумку, набрати більше м'язової маси. ПОДІЛИТИСЯ і ЗБЕРЕГТИ. Дивіться повну інформацію про тренування нижче.
Бічний жим троса – 4 підходи по 12 повторень
Жим плечей сидячи – 3 підходи по 8 повторень на кожну руку
Бічний підйом гантелі сидячи зі статичним утриманням – 3 підходи по 10 повторень на кожну руку
Одиночний жим Арнольда стоячи – 3 підходи по 8 повторень на кожну руку
Тяга троса на задніх дельтах – 3 підходи по 12 повторень
Тяга назад на тросі однією рукою на колінах – 3 підходи по 15 повторень на кожну руку
Ось вам, хлопці, приголомшливе тренування плечей, яке варто спробувати. Дайте мені знати, якщо у вас виникнуть будь-які питання по тренуванню. Поділіться та збережіть це тренування, якщо вам або вашому другу потрібна допомога в нарощуванні м'язів.
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