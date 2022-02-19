Твої м'язи горітимуть: вправи, які допоможуть накачати сильні руки

Ми продовжуємо підшукувати в мережі круті вправи, які допоможуть тобі стати кращою версією себе вчорашнього. Цього разу лови комплекс, який дозволить накачати сильні руки.

Ним поділився фітнес-тренер Деніел Ентоні. Візьми на озброєння ці вправи, щоб твої руки стали сильними та рельєфними. Гарантуємо, тобі сподобається!

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"Спробуйте це вбивче тренування рук, щоб отримати великі руки", – закликав тренер.

Як накачати сильні та великі руки

Нагадуємо тобі про важливість розминки перед тренуванням. Це дозволить не лише достатньо розігріти м'язи, а й уникнути травматизму.

Дивися на відео, як правильно виконувати вправи:

Почергове згинання рук з гантелями

Задача: Виконуй цю вправу на похилій лаві. Тобі потрібно зробити 3 підходи по 8 повторень на кожну руку.

Згинання рук з тросом

Задача: Тобі потрібно виконати 3 підходи по 12 повторень.

Концентраційні згинання рук сидячи

Задача: Тренер пропонує виконати 3 підходи по 10 повторень.

Розгинання на трицепс з тросом однією рукою

Задача: Варто виконати 3 підходи по 10 повторень на кожну руку.

Розгинання однією рукою з гантелями над головою сидячи

Задача: На кожну руку тобі потрібно виконати 3 підходи по 10 повторень.

Хрестоподібні розгинання з гантелями

Задача: На похилій лаві тобі потрібно виконати 3 підходи по 10 повторень на кожну руку.

Цей комплекс може бути справжнім суперсетом, коли ти виконуєш вправи з мінімальною перервою між колами. Або ж ти можеш додати вправи до своєї тренувальної рутини, щоб додати різноманітності роботі над руками.

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Візьми на озброєння ці вправи, щоб працювати над м'язами рук. Пам'ятай про те, що кожне повторення потрібно виконувати максимально якісно. Це дозволить тобі досягнути бажаного результату. Тож гайда разом з Men 24 ставати кращою версією себе вчорашнього!

Це цікаво – Як привести себе у форму – дивися відео:

Текст публікації Деніела Ентоні

Спробуйте це вибухове тренування рук, щоб отримати великі руки.

Вправа 1: Поперемінні згинання рук з гантелями на похилій лаві – 3 підходи по 8 повторень (кожною рукою)

Вправа 2: Згинання рук на канаті – 3 підходи по 12 повторень

Вправа 3: Концентраційні згинання рук сидячи – 3 підходи по 10 повторень

Вправа 4: Розгинання на трицепс із тросом однією рукою – 3 підходи по 10 повторень (кожна рука)

Вправа 5: Розгинання однієї руки з гантелями над головою сидячи – 3 підходи по 10 повторень (кожна рука)

Вправа 6: Хрестоподібні розгинання з гантелями на похилій лаві – 3 підходи по 10 повторень (кожна рука).