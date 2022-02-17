Ними поділився у своєму інстаграмі фітнес-тренер Саван. За допомогою цих вправ ти зможеш неабияк попрацювати над своєю гнучкістю та мобільністю. Вони, до слова, важливі не лише під час роботи у спортзалі, а й в інтимному житті.

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Сьогодні трохи зменшимо інтенсивність з допомогою вправ на розтяжку та мобільність, щоб допомогти з гнучкістю та відновленням. Ось комплекс вправ, який ви можете виконувати після тренування або відразу після пробудження,

– каже він.

Як прокачати гнучкість – комплекс вправ

Дивися на відео, як правильно виконувати вправи:

Голуб Кобра Лежак Заведення рук за спину Бокові витягування Розтягування з опором на зап'ястя Зворотне розтягування з опором на зап'ястя Почергова тяга до ноги Тяга до двох ніг одночасно

Твоя задача: тренер рекомендує виконувати 3 кола по 30 секунд кожної вправи. Виняток – почергова тяга до ноги. У цій вправі на кожну ногу ти приділяєш по 20 секунд.

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Виконуй ці вправи, щоб розтягнути своє тіло, а також дозволити м'язам відновитися. Їх можна виконувати як зранку після пробудження, так і в день відпочинку. Гарантуємо, тобі сподобається процес.

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Текст публікації тренера Савана

Сьогодні трохи зменшимо інтенсивність з допомогою вправ на розтяжку та мобільність, щоб допомогти з гнучкістю та відновленням. Ось комплекс вправ, який ви можете виконувати після тренування або відразу після пробудження.

1. Голуб (3 х 30 секунд)

2. Кобра (3 х 30 секунд)

3. Лежак (3 х 30 секунд)

4. Заведення рук за спину (3 х 30 секунд)

5. Бокові витягування (3 х 30 секунд)

6. Розтягування з опором на зап'ястя (3 х 30 секунд)

7. Зворотне розтягування з опором на зап'ястя (3 х 30 секунд)

8. Почергова тяга до ноги (3 х 20 секунд)

9. Тяга до двох ніг одночасно (3 х 30 секунд)