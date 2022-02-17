Ними поділився у своєму інстаграмі фітнес-тренер Саван. За допомогою цих вправ ти зможеш неабияк попрацювати над своєю гнучкістю та мобільністю. Вони, до слова, важливі не лише під час роботи у спортзалі, а й в інтимному житті.
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Сьогодні трохи зменшимо інтенсивність з допомогою вправ на розтяжку та мобільність, щоб допомогти з гнучкістю та відновленням. Ось комплекс вправ, який ви можете виконувати після тренування або відразу після пробудження,
– каже він.
Як прокачати гнучкість – комплекс вправ
Дивися на відео, як правильно виконувати вправи:
- Голуб
- Кобра
- Лежак
- Заведення рук за спину
- Бокові витягування
- Розтягування з опором на зап'ястя
- Зворотне розтягування з опором на зап'ястя
- Почергова тяга до ноги
- Тяга до двох ніг одночасно
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Виконуй ці вправи, щоб розтягнути своє тіло, а також дозволити м'язам відновитися. Їх можна виконувати як зранку після пробудження, так і в день відпочинку. Гарантуємо, тобі сподобається процес.
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Текст публікації тренера Савана
Сьогодні трохи зменшимо інтенсивність з допомогою вправ на розтяжку та мобільність, щоб допомогти з гнучкістю та відновленням. Ось комплекс вправ, який ви можете виконувати після тренування або відразу після пробудження.
1. Голуб (3 х 30 секунд)
2. Кобра (3 х 30 секунд)
3. Лежак (3 х 30 секунд)
4. Заведення рук за спину (3 х 30 секунд)
5. Бокові витягування (3 х 30 секунд)
6. Розтягування з опором на зап'ястя (3 х 30 секунд)
7. Зворотне розтягування з опором на зап'ястя (3 х 30 секунд)
8. Почергова тяга до ноги (3 х 20 секунд)
9. Тяга до двох ніг одночасно (3 х 30 секунд)