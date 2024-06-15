У німецькому місті відбувся перший матч Євро-2024, там Шотландія грала проти господарів чемпіонату – Німеччини (та програла у підсумку 1 – 5). Утім, ще є два матчі в групі, тож шотландці перебувають і далі у доброму гуморі.

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Уболівальник збірної Шотландії пройшов пішки від Глазго до Мюнхена

20-річний Крейг Фергюсон ногами пройшов 6 країн.

По-перше, щоб дістатися на матч національної збірної з футболу своєї країни – Шотландії.

на матч національної збірної з футболу своєї країни – Шотландії. По-друге, щоб привернути увагу ЗМІ та загалом людей і зібрати кошти для благодійної організації "Брати по зброї" (займається проблемами психічного здоров'я чоловіків і базується в Глазго).

Крейг вийшов із Глазго у травні, та прибув у Німеччину до першого матчу своєї збірної. Що, до слова, заразом був і першим матчем усього Євро-2024.

Фергюсона радо зустріли земляки, які також зібрались у Мюнхені на футбол. Хлопця привітали бурхливими оплесками та пригостили шампанським.

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Цікавий факт: у Мюнхен приїхали загалом близько 200 000 мешканців Шотландії. Хоча на матч проти Німеччини шотландці отримали лише 10 000 квитків.

А на благодійність за свою подорож чоловік зібрав понад 51 000 фунтів стерлінгів. На наші гроші це 2,6 мільйона гривень.