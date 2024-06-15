В немецком городе состоялся первый матч Євро-2024, там Шотландия играла против хозяев чемпионата – Германии (и проиграла в итоге 1 – 5). Впрочем, еще есть два матча в группе, поэтому шотландцы находятся и дальше в хорошем настроении.

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Болельщик сборной Шотландии прошел пешком от Глазго до Мюнхена

20-летний Крейг Фергюсон ногами прошел 6 стран.

Во-первых, чтобы добраться на матч национальной сборной по футболу своей страны – Шотландии.

на матч национальной сборной по футболу своей страны – Шотландии. Во-вторых, чтобы привлечь внимание СМИ и вообще людей и собрать средства для благотворительной организации "Братья по оружию" (занимается проблемами психического здоровья мужчин и базируется в Глазго).

Крейг вышел из Глазго в мае, и прибыл в Германию к первому матчу своей сборной. Что, к слову, заодно был и первым матчем всего Евро-2024.

Фергюсона радостно встретили земляки, которые также собрались в Мюнхене на футбол. Парня поздравили бурными аплодисментами и угостили шампанским.

Мировые СМИ встретили радость Фергюсона и разделили ее с нами: вот яркое видео в доказательство

Интересный факт: в Мюнхен приехали всего около 200 000 жителей Шотландии. Хотя на матч против Германии шотландцы получили лишь 10 000 билетов.

А на благотворительность за свое путешествие мужчина собрал более 51 000 фунтов стерлингов. На наши деньги это 2,6 миллиона гривен.