Учені назвали найшкідливіший графік роботи для чоловіків

За яким графіком чоловікам шкідливо працювати? Такий, мабуть, не один. Медики зі США спробували назвати найшкідливіший.

І не просто так, а провели для цього дослідження. Зокрема, у Центрі репродуктивної медицини коледжу Бейлора у Г'юстоні.

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Графік роботи – яким він не повинен бути

Варіантів графіку роботи – чи не безліч: це залежить здебільшого від того, що це за вид праці (інтелектуальна, фізична, у безперервному циклі, вахтова тощо).

Певна кількість денних змін на тиждень – найпоширеніший варіант, але часто трапляються й інші. Наприклад, нічні зміни, або чергування – скажімо, добу через три.



Продуктивність – не завжди головне, треба подумати й про здоров'я / Фото unsplash

Роботу в нічний час чимало фахівців називають неприродною для організму. Вона порушує біоритми, нормальну періодичність сну тощо.

Наслідки – підвищена тривожність, нервові зриви, навіть депресія. Усе це стосується й добового режиму, коли людина змушена працювати 24 години. І нехай навіть між такими добами минає ще три для відпочинку.

У людей, які працюють за таким графіком, частіше (майже удвічі) трапляється діабет. А порушення сну можуть призвести до безпліддя. Саме до таких висновків дійшли у Центрі репродуктивної медицини коледжу Бейлора у Г'юстоні.



Нічна або добова робота вахтовим методом – найгірший сценарій / Фото unsplash

Це довів ось який експеримент: медики обстежили 70 безплідних чоловіків, які працювали вахтовим методом, ще 100 з інших професій і 27 фертильних, у яких нещодавно народилися діти.

З'ясувалося, що найменше сперматозоїдів – у чоловіків, які періодично працюють вночі. У кращому ж випадку такі чоловіки мають гіршу ерекцію та менше тестостерону.

Тож якщо маєш змогу обрати графік роботи, який не передбачає роботи вночі та роботи добові –

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