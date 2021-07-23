Власне, зарплата – це гроші, які ми отримуємо за роботу. Вона, безумовно, мотивує – працювати добре, працювати краще. Але є в царині мотивації не менш важливі елементи.

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Це якраз про емоційну зарплату

Її найчастіше визначають як нефінансовий заробіток, неекономічні вигоди. Те, що робить людину працівником, а не гвинтиком. Те, що формує робочу зону комфорту.

Емоційна заробітна плата покликана задовольнити особисті, сімейні, професійні потреби працівника, покращуючи якість їхнього життя та баланс між роботою та життям поза роботою.

Що в неї входить

Тут багато факторів. Для когось важлива можливість спілкуватися та заводити друзів у робочому середовищі.

Для когось – гнучкий робочий графік, офіс вдома або близько до дому тощо.



Емоційна зарплата – те, про що повинен дбати і працівник, і роботодавець / Фото unsplash

І не треба думати, що емоційна зарплата важлива тільки для працівників

Роботодавцю вигідно подбати про неї, щоб працівник був ефективним. Низькі виробничі показники, плинність кадрів – це часто наслідки невдоволення людей якраз не зарплатою, а іншими факторами на роботі.

Щоб не було витрат на відбір, навчання та адміністрування персоналу, краще роботодавцю мати задоволених працівників, авжеж?

Що працює, а що – ні

На жаль, багато роботодавців у нас наразі ставляться до емоційної зарплати формально. Вони думають, що премії або, наприклад, ремонт туалету – це достатній захід. Ба ні, якщо в компанії не сформований правильний клімат, навіть на покращення працівники реагуватимуть негативно чи байдуже.

Вигорання, стрес, перевтома – це все не лікується новим туалетом. Набагато краще, до прикладу, впливає створення гнучких графіків або збільшення відпусток.



Вигорання, стреси й перевтома не лікуються ремонтами й преміями / Фото unsplash

Про що слід подбати роботодавцю, формуючи емоційну зарплату

Про психологічну компенсацію

Це головний метод впливу. Треба розуміти, що справді неймовірну силу мають такі фактори як особисте визнання, підтримка і вдячність.

Про професійний розвиток

Якщо працівник продуктивний і робить хороші результати, слід відкрити йому можливість для професійного розвитку. І тут знову ж таки мова не про так про підвищення зарплати, як про кращу посаду чи щось інше, що дає відчуття зростання у компанії.

Про примирення

Компанія має розглядати працівника як людину в цілому, а не тільки як частину робочого процесу. Мати приватне життя без відриву від роботи – це не злочин, і не біда, якщо продуктивність від того росте. А вона, що давно й неодноразово доведено, таки росте.

І про спілкування

Працівник має почувати себе почутим і цінованим.

Саме на таких засадах базуються найуспішніші компанії світу. Бери приклад!

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